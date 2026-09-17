Αρχική συμφωνία για την απόκτηση της Vernicos Yachts από τη Nomad Yachting

Βασικός στόχος της στρατηγικής αυτής εξαγοράς, είναι η ενίσχυση της Nomad Yachting στο συγκεκριμένο τομέα που γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, η συμφωνία εξασφαλίζει την είσοδο της Vernicos Yachts σε μία νέα εποχή με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη, την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και την σπουδαία παρακαταθήκη και κληρονομιά που φέρει η εταιρεία για πάνω από 50 χρόνια.

Η Nomad Yachting αποτελεί μια σύγχρονη και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting από το 2017, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών και τη διαχείριση ενός υπερσύγχρονου στόλου, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά και να εδραιώνει τη θέση της στο ελληνικό και διεθνές yachting. Βασικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι η Ειρήνη, ο Πέτρος και η Ευγενία Βασιλοπούλου της Vamare Investments Group, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της ναυτιλίας τα τελευταία 13 χρόνια.

Με μισό αιώνα επιτυχημένης παρουσίας, η Vernicos Yachts συνιστά ένα από τα πλέον ιστορικά και αναγνωρίσιμα brands στο χώρο του ελληνικού και διεθνούς yachting, προσφέροντας στους πελάτες της μια απόλυτα ασφαλή και προσωποποιημένη ταξιδιωτική εμπειρία. Έχοντας διακριθεί ως η πρώτη εταιρεία yachting παγκοσμίως που έλαβε πιστοποίηση ISO 9001 το 1997 για πωλήσεις και ναυλώσεις σκαφών, συνδυάζει υψηλή τεχνογνωσία και αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Σήμερα, η εταιρεία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, εστιάζοντας στις κορυφαίες υπηρεσίες ναύλωσης catamaran και ιστιοπλοϊκών, καθώς και στις πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων σκαφών με την εταιρεία να αποτελεί αντιπρόσωπο κορυφαίων οίκων στη χώρα μας όπως η Beneteau και η Lagoon.