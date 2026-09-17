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ΣτΕ: Συνταγματική η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρώο – «Μεγάλη νίκη» λέει ο Πλεύρης
Πολιτική
11:02 - 17 Σεπ 2026

ΣτΕ: Συνταγματική η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρώο – «Μεγάλη νίκη» λέει ο Πλεύρης

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανακοίνωση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την υποχρεωτική εγγραφή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο Μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρεται, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Επικαλούμενος την ανακοίνωση του προέδρου του ΣτΕ, ο κ. Πλεύρης αναφέρει ότι η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο σχετικό Μητρώο κρίθηκε συνταγματικά συμβατή και ότι δεν αντίκειται στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.

Ο υπουργός κάνει λόγο για «μεγάλη νίκη» σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης. Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ειδικότερα σε ΜΚΟ οι οποίες, κατά τον ίδιο, επιδίωκαν να δραστηριοποιούνται χωρίς το προβλεπόμενο πλαίσιο ελέγχου.

Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης επισημαίνει ότι αναμένεται η δημοσιοποίηση του πλήρους και ακριβούς περιεχομένου της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να καθοριστούν οι επιμέρους προβλέψεις και να υπάρξει η απαιτούμενη συμμόρφωση με αυτές.

{https://x.com/thanosplevris/status/2100482708598128749}

Η πλήρης απόφαση του ΣτΕ αναμένεται, συνεπώς, να αποσαφηνίσει το σκεπτικό του δικαστηρίου και τα ειδικότερα σημεία που αφορούν το καθεστώς εγγραφής των ΜΚΟ στο Μητρώο του υπουργείου.

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