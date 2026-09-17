ifo: Η συνεπιμέλεια ενισχύει τις οικογένειες μετά το χωρισμό

Όταν τα δικαστήρια αποφασίζουν την από κοινού επιμέλεια αντί της αποκλειστικής επιμέλειας σε περιπτώσεις έντονα αμφισβητούμενων διαφορών για την επιμέλεια των παιδιών, οι πατέρες επωφελούνται οικονομικά και σε επίπεδο υγείας, ενώ τα παιδιά παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. Οι μητέρες δεν υφίστανται μετρήσιμες αρνητικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη του ifo Institute, η οποία βασίζεται σε δικαστικά και διοικητικά δεδομένα από τη Σουηδία.

«Οι δημόσιες συζητήσεις για τις ρυθμίσεις επιμέλειας συχνά παρουσιάζουν μια σύγκρουση συμφερόντων: ότι ό,τι ωφελεί τον ένα γονέα γίνεται εις βάρος του άλλου γονέα ή του παιδιού. Ωστόσο, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι αυτή η υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται: η συνεπιμέλεια ενισχύει την οικονομική σταθερότητα των οικογενειών μετά το χωρισμό και προάγει την ανάπτυξη των παιδιών», δήλωσε ο Χέλμουτ Ράινερ, διευθυντής του ifo Center for Labor and Demographic Economics.

Ειδικότερα, οι πατέρες που έχουν από κοινού την επιμέλεια αποκτούν υψηλότερα εισοδήματα, ιδίως εκείνοι που βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά επίπεδα. Επιπλέον, μειώνεται κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες η πιθανότητα να λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά.

Τα παιδιά βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στα τεστ και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να φοιτήσουν σε καλύτερα σχολεία.

Όσον αφορά τις μητέρες δεν καταγράφονται ούτε θετικές ούτε αρνητικές επιπτώσεις. Παράλληλα, τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν τους φόβους ότι η συνεπιμέλεια αυξάνει τον κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας.

«Η μελέτη παρέχει εμπειρικά στοιχεία για τις συζητήσεις σε επίπεδο οικογενειακής πολιτικής σχετικά με τις ρυθμίσεις επιμέλειας, οι οποίες διεξάγονται σε πολλές χώρες», δήλωσε ο Ράινερ.

Για τη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν 56.188 δικαστικές αποφάσεις από 45 σουηδικά πρωτοδικεία, οι οποίες εκδόθηκαν μεταξύ 1992 και 2021, και τις συνέδεσαν με διοικητικά δεδομένα σχετικά με το εισόδημα, την εκπαίδευση, την υγεία και την εγκληματικότητα.