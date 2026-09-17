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Στο πλευρό της ΕΥΑΘ η ΕΤΕπ – Τεχνική στήριξη για το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα 360 εκατ. ευρώ
ΥΔΡΕΥΣΗ
11:00 - 17 Σεπ 2026

Στο πλευρό της ΕΥΑΘ η ΕΤΕπ – Τεχνική στήριξη για το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα 360 εκατ. ευρώ

Γιώργος Αλεξάκης
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Σημαντική τεχνική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εξασφαλίζει η ΕΥΑΘ, με στόχο να προχωρήσει με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του φιλόδοξου πενταετούς επενδυτικού της προγράμματος, συνολικού ύψους περίπου 360 εκατ. ευρώ.

Η συνεργασία των δύο πλευρών, όπως τόνισε χθες (16/9) μιλώντας στο workshop «Υδάτινες συμμαχίες / Γνώση – λύση – δράση για το μέλλον του νερού», ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, επισφραγίζεται την Παρασκευή με την υπογραφή συμφωνίας για την παροχή τεχνικής βοήθειας από την ΕΤΕπ προς την εταιρεία.

Όπως επισημαίνεται, η συμφωνία αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία και ωρίμανση των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της ΕΥΑΘ, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρησιακή της δυνατότητα να προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων.

Σημειώνεται ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΑΘ, ύψους περίπου 360 εκατ. ευρώ και με ορίζοντα πενταετίας, περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Πρόκειται για επενδύσεις που συνδέονται με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η τεχνική βοήθεια της ΕΤΕπ, ουσιαστικά, έρχεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε αυτόν τον σχεδιασμό, παρέχοντας τεχνογνωσία και συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία των έργων και τη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την υλοποίησή τους. Με τον τρόπο αυτό, η συνεργασία με την ευρωπαϊκή τράπεζα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ΕΥΑΘ, καθώς ενισχύει την προσπάθεια μετατροπής του επενδυτικού σχεδιασμού σε ένα συγκεκριμένο και υλοποιήσιμο πλάνο έργων.

Ενίσχυση υποδομών

Η συμφωνία της Παρασκευής εντάσσεται, επομένως, σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και τη σταδιακή ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΥΑΘ. Η συνεργασία με την ΕΤΕπ δημιουργεί ένα πρόσθετο εργαλείο τεχνικής υποστήριξης, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία καλείται να δρομολογήσει επενδύσεις σημαντικού οικονομικού και αναπτυξιακού αποτυπώματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 11:03
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