Νέα πρόταση μομφής κατά της Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόκειται να αντιμετωπίσει ξανά πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έχει ήδη ενημερώσει τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, όπως μεταδίδει το dpa επικαλούμενο έγκυρες πηγές.

Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση και η ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Πρόκειται για την τέταρτη πρόταση μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν και της Επιτροπής της μέσα σε έξι μήνες.

Η νέα πρόταση μομφής κατατέθηκε από την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη», η οποία ασκεί έντονη κριτική στην πρόεδρο της Κομισιόν, κυρίως λόγω της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες του Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη).

Στην ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ευρωβουλευτές από τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Επισημαίνεται ότι για να συζητηθεί και να τεθεί προς ψηφοφορία μια πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον του 10% των ευρωβουλευτών.