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Μανιάτης προς ΕΕ: Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS στην Ελλάδα;
Πολιτική
13:35 - 24 Ιουλ 2026

Μανιάτης προς ΕΕ: Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS στην Ελλάδα;

Reporter.gr Newsroom
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Την σοκαριστική παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ ότι 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών και σχεδόν 1 χρόνο μετά την καταληκτική ημερομηνία που είχε θέσει ο Πρωθυπουργός, το σύστημα ασφάλειας των τρένων ETCS δεν λειτουργεί σε κανένα σημείο της Ελλάδας, φέρνει με γραπτή του ερώτηση ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης.

Η αποκάλυψη αυτή, μετά τις ερωτήσεις της Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, επιβεβαιώνει την κυβερνητική ανικανότητα και αδιαφορία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Μάλιστα, όπως είχε παραδεχθεί και η τριμελής Επιτροπή που είχε διορίσει η κυβέρνηση, αν το σύστημα ETCS λειτουργούσε όπως έπρεπε ήδη από το 2016, η τραγωδία των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί.

Με την παρέμβασή του ο Γ. Μανιάτης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τον ενημερώσει αν η ελληνική κυβέρνηση την έχει ενημερώσει για τον χρόνο πλήρους λειτουργίας του ETCS και για τους λόγους της καθυστέρησης, τρία χρόνια μετά την τραγωδία και παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Ζητά επίσης από την Επιτροπή να εξετάσει, αν παρά τις καθυστερήσεις, η Ελλάδα εκπληρώνει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και τι μέτρα έχει λάβει η Ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Σημειώνεται επίσης ότι από 21 έως 23 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Μανιάτης θα συμμετάσχει στην αποστολή της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI) στην Ελλάδα η οποία θα επικεντρωθεί ακριβώς στην τραγωδία των Τεμπών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης

«Όπως αποκαλύφθηκε από την ακρόαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ στην Ελληνική Βουλή, το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS δεν λειτουργεί ακόμα σε κανένα σημείο του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα, παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού τον Απρίλιο του 2025 ότι θα λειτουργούσε το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη σύμβαση για την εγκατάσταση του συστήματος ETCS είχε υπογραφεί το 2014, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 2016, ενώ όπως αναγνώρισε και η ειδική επιτροπή για την εξέταση των συνθηκών της τραγωδίας στα Τέμπη το 2023, αν το σύστημα ήταν λειτουργικό, η σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών θα είχε αποφευχθεί.

Καθώς η εγκατάστασή του χρηματοδοτήθηκε με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η λειτουργία του αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των μεταφορών, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Έχει ενημερώσει η Ελληνική Κυβέρνηση την Επιτροπή για το πότε αναμένεται να λειτουργεί κανονικά και πλήρως το σύστημα ETCS, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης 3 χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη και τις συνεχείς κυβερνητικές εξαγγελίες;

2. Η μη λειτουργία του συστήματος ETCS είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων;

3. Τι μέτρα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα;»

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