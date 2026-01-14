ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξανά στο στόχαστρο η ICE: Νέο βίντεο δείχνει πράκτορές της να ασκούν ωμή βία σε ανάπηρη γυναίκα
Ειδήσεις
20:07 - 14 Ιαν 2026

Ξανά στο στόχαστρο η ICE: Νέο βίντεο δείχνει πράκτορές της να ασκούν ωμή βία σε ανάπηρη γυναίκα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, νέο βίντεο από τη Μινεάπολη καταγράφει ξανά την ωμή βία που ασκούν πράκτορες της ICE σε πολίτες.

Η οργή για τη δολοφονία της Γκουντ από πράκτορα της υπηρεσίας στη Μινεάπολη συνεχίζει να εξαπλώνεται, τη στιγμή που νέο βίντεο καταδεικνύει ότι η βία των ομοσπονδιακών δυνάμεων με πρόσχημα τον έλεγχο μετανάστευσης δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Στο βίντεο φαίνονται ομοσπονδιακοί πράκτορες με μάσκες, κράνη και στρατιωτικοποιημένη παρουσία να εισβάλλουν σε μια ήσυχη συνοικιακή οδό. Μπροστά σε συγκλονισμένους κατοίκους, τραβούν βίαια μια γυναίκα από το αυτοκίνητό της, ενώ εκείνη προσπαθεί απλώς να απομακρυνθεί από το χάος.

{https://www.youtube.com/watch?v=fVJqmwfP7vM&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.news247.gr%2F&source_ve_path=MjM4NTE}

Οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) χρησιμοποιούν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ενώ οι διαδηλωτές φωνάζουν από τον δρόμο: «Πού είναι η ανθρωπιά σας;» και «Το μόνο που κάνετε είναι να πληγώνετε ανθρώπους».

Η ίδια η γυναίκα, που παρασύρθηκε από τους πράκτορες, ακούγεται να λέει ότι είναι αυτιστική και αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες, προσπαθώντας να εξηγήσει ότι κατευθυνόταν απλώς στον γιατρό της.

Την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποι της ICE ανακοίνωσαν ότι στη Μινεσότα έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 60 διαδηλωτές, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για «εμπλοκή στις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου». Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Charles Marcus, ξεκαθάρισε: «Θα συλλαμβάνουμε οποιονδήποτε εμποδίζει ή παρεμποδίζει αυτές τις επιχειρήσεις. Ήδη συλλάβαμε 60 άτομα που μας μπλόκαραν ή επιτέθηκαν σε αξιωματικό».

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι η ICE δεν περιορίζεται πλέον στον έλεγχο συνόρων. Έχει μετατραπεί σε σύμβολο μιας ανεξέλεγκτης και σκληρής εφαρμογής του νόμου, πυροδοτώντας θυμό, φόβο και έντονο δημόσιο διάλογο για τα όρια της εξουσίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AEGEAN: Open Days για πληρώματα καμπίνας στην Αθήνα στις 21 και 22 Ιανουαρίου
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

AEGEAN: Open Days για πληρώματα καμπίνας στην Αθήνα στις 21 και 22 Ιανουαρίου

Iran Human Rights: 3.428 οι νεκροί - Πάνω από 10000 οι συλλήψεις διαδηλωτών
Ειδήσεις

Iran Human Rights: 3.428 οι νεκροί - Πάνω από 10000 οι συλλήψεις διαδηλωτών

Γουίτκοφ: Ανακοίνωσε τη δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα, με στόχο τον αφοπλισμό της Χαμάς
Ειδήσεις

Γουίτκοφ: Ανακοίνωσε τη δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα, με στόχο τον αφοπλισμό της Χαμάς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση
Ειδήσεις

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι
Ειδήσεις

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ