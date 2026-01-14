Ξανά στο στόχαστρο η ICE: Νέο βίντεο δείχνει πράκτορές της να ασκούν ωμή βία σε ανάπηρη γυναίκα

Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, νέο βίντεο από τη Μινεάπολη καταγράφει ξανά την ωμή βία που ασκούν πράκτορες της ICE σε πολίτες.

Η οργή για τη δολοφονία της Γκουντ από πράκτορα της υπηρεσίας στη Μινεάπολη συνεχίζει να εξαπλώνεται, τη στιγμή που νέο βίντεο καταδεικνύει ότι η βία των ομοσπονδιακών δυνάμεων με πρόσχημα τον έλεγχο μετανάστευσης δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Στο βίντεο φαίνονται ομοσπονδιακοί πράκτορες με μάσκες, κράνη και στρατιωτικοποιημένη παρουσία να εισβάλλουν σε μια ήσυχη συνοικιακή οδό. Μπροστά σε συγκλονισμένους κατοίκους, τραβούν βίαια μια γυναίκα από το αυτοκίνητό της, ενώ εκείνη προσπαθεί απλώς να απομακρυνθεί από το χάος.

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Οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) χρησιμοποιούν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ενώ οι διαδηλωτές φωνάζουν από τον δρόμο: «Πού είναι η ανθρωπιά σας;» και «Το μόνο που κάνετε είναι να πληγώνετε ανθρώπους».

Η ίδια η γυναίκα, που παρασύρθηκε από τους πράκτορες, ακούγεται να λέει ότι είναι αυτιστική και αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες, προσπαθώντας να εξηγήσει ότι κατευθυνόταν απλώς στον γιατρό της.

Την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποι της ICE ανακοίνωσαν ότι στη Μινεσότα έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 60 διαδηλωτές, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για «εμπλοκή στις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου». Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Charles Marcus, ξεκαθάρισε: «Θα συλλαμβάνουμε οποιονδήποτε εμποδίζει ή παρεμποδίζει αυτές τις επιχειρήσεις. Ήδη συλλάβαμε 60 άτομα που μας μπλόκαραν ή επιτέθηκαν σε αξιωματικό».

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι η ICE δεν περιορίζεται πλέον στον έλεγχο συνόρων. Έχει μετατραπεί σε σύμβολο μιας ανεξέλεγκτης και σκληρής εφαρμογής του νόμου, πυροδοτώντας θυμό, φόβο και έντονο δημόσιο διάλογο για τα όρια της εξουσίας.