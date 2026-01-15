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Μεντβέντεφ κατά Ευρώπης για τη Γροιλανδία - Αποκάλεσε «γαλατικό κόκορα» τον Μακρόν
Ειδήσεις
12:53 - 15 Ιαν 2026

Μεντβέντεφ κατά Ευρώπης για τη Γροιλανδία - Αποκάλεσε «γαλατικό κόκορα» τον Μακρόν

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολιάζοντας τα σενάρια και τις δηλώσεις που επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αμερικανικού ελέγχου της Γροιλανδίας, στο πλαίσιο των γνωστών θέσεων του Ντόναλντ Τραμπ για τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε τη στάση της Ευρώπης παθητική και υποκριτική, υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση πραγματικής πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα αντιδράσουν ουσιαστικά.

Ειρωνεία και αιχμές για Μακρόν

Ο Μεντβέντεφ σχολίασε ειδικά τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι τυχόν παραβίαση της κυριαρχίας της Δανίας στη Γροιλανδία θα είχε «αλυσιδωτές και σοβαρές συνέπειες».

Χρησιμοποιώντας ειρωνικό τόνο, ο Ρώσος αξιωματούχος αμφισβήτησε την αξιοπιστία τέτοιων προειδοποιήσεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει ούτε την πολιτική βούληση ούτε τα μέσα να αντιδράσει απέναντι στις ΗΠΑ. Όπως υποστήριξε, οι δηλώσεις περί «σκληρών συνεπειών» δεν θα μεταφραστούν σε πράξεις.

Πιο αναλυτικά ανέφερε στο Χ: «Ο γαλατικός κόκορας είπε κρώζοντας ότι αν επηρεαστεί η κυριαρχία της Δανίας, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Ω, και τι θα κάνουν; Θα απαγάγουν τον Αμερικανό πρόεδρο; Θα ρίξουν πυρηνικά στις ΗΠΑ; Όχι, βέβαια. Απλά θα χεστ… πάνω τους και θα παραδώσουν τη Γροιλανδία. Και αυτό θα είναι ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό προηγούμενο».

«Ευρωπαϊκό προηγούμενο», σύμφωνα με τη Μόσχα

Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, μια ενδεχόμενη αποδοχή ή ανοχή αμερικανικής πρωτοβουλίας για τη Γροιλανδία θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας, κατά την άποψή του, την αδυναμία της να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα στρατηγικά της συμφέροντα χωρίς την έγκριση ή τη συμμετοχή της Ουάσινγκτον.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της οξύτατης ρητορικής που υιοθετούν τα τελευταία χρόνια κορυφαίοι Ρώσοι αξιωματούχοι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ιδίως σε ζητήματα γεωπολιτικής ισχύος και διεθνούς κυριαρχίας.

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