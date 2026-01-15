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Τουσκ: Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στη Γροιλανδία
Ειδήσεις
13:53 - 15 Ιαν 2026

Τουσκ: Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Η Πολωνία αποφάσισε να μην στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Γροιλανδία, όπως δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, τονίζοντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε επίθεση από μέλος του ΝΑΤΟ σε έδαφος άλλου μέλους θα σήμαινε «το τέλος του κόσμου».  

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία αποτελεί ζωτικό σημείο για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να την ελέγξουν προκειμένου να αποτρέψουν την κατάληψή της από τη Ρωσία ή την Κίνα. Ο Τραμπ τόνισε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι για τη διασφάλιση της περιοχής, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας.

Παράλληλα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επεσήμανε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως μια οργάνωση που σχετίζεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο κατά των ενεργειακών υποδομών της Πολωνίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Μίλος Μότικα, το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Πολωνίας υπέστη την πιο σημαντική κυβερνοεπίθεση των τελευταίων ετών την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Ο Τουσκ συμπλήρωσε ότι, χάρη στην αποτελεσματική λειτουργία των αμυντικών συστημάτων της Πολωνίας, η επίθεση δεν απείλησε κρίσιμες υποδομές και ουσιαστικά δεν είχε αρνητικές συνέπειες.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε... ότι προετοιμάστηκαν από ομάδες που συνδέονται άμεσα με τις ρωσικές υπηρεσίες, δεν θέλω να κάνω εικασίες, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε αμφιβολίες για τις πηγές έμπνευσης», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Θέλω να πω ότι η Πολωνία αμύνθηκε ενάντια σε απόπειρες αποσταθεροποίησης και οι υποδομές της δεν απειλήθηκαν ποτέ ούτε για μια στιγμή».

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