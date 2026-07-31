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«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)
Ειδήσεις
12:22 - 31 Ιουλ 2026

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται και σήμερα (31/7) η μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα που έχουν εκδηλωθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Πιο αναλυτικά, περισσότερες από 20 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τα πιο δύσκολα μέτωπα να εντοπίζονται σε Βοιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου κρίθηκε αναγκαία η προληπτική εκκένωση οικισμών.

Νέα φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή, καθώς οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον οικισμό. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, όπου επίσης ενεργοποιήθηκε το σύστημα προειδοποίησης για εκκένωση.

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Μεγάλη προσπάθεια συνεχίζεται για ακόμη ένα 24ωρο και στο Ρέθυμνο, μετά τη νέα αναζωπύρωση που σημειώθηκε στην περιοχή του Ασώματου. Το μεγαλύτερο ενεργό μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, ωστόσο δυστυχώς νωρίτερα σήμερα παραδόθηκε στις φλόγες και το φοινικόδασος της περιοχής.

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Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο, σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, η οποία παρουσίασε αναζωπύρωση το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την αντιμετώπιση ενεργών εστιών και νέων αναζωπυρώσεων στην περίμετρο του πύρινου μετώπου.

Τέλος, να σημειωθεί ότι καλύτερη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ βελτιωμένη παρουσιάζεται και η κατάσταση στην Κάλυμνο, όπου η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης βρίσκεται πλέον υπό καλύτερο έλεγχο.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/07/2026 - 12:40
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