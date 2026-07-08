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Τραμπ κατά Ισπανίας: «Απαίσιος εταίρος» - Διακόπτουμε κάθε εμπορική συναλλαγή
Ειδήσεις
11:32 - 08 Ιουλ 2026

Τραμπ κατά Ισπανίας: «Απαίσιος εταίρος» - Διακόπτουμε κάθε εμπορική συναλλαγή

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σήμερα (8/7) δριμεία επίθεση κατά της Ισπανίας από το βήμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντάς την «απαίσιο εταίρο» της Συμμαχίας.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πως έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία.

«Δεν θέλω καμία δουλειά μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζονται άδικα στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, τονίζοντας ότι επωμίζονται δυσανάλογο οικονομικό βάρος σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμάχους.

Επιπλέον, αναφερόμενος στη Γροιλανδία, δήλωσε ότι «είναι μεγάλο πρόβλημα για εμάς», στον απόηχο των αντίστοιχων δηλώσεων της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν ότι η Γροιλανδία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή πώλησης.

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