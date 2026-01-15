Στο Κίεβο η επικεφαλής του ΔΝΤ: Στο επίκεντρο χρηματοδότηση Ουκρανίας και πάταξη φοροδιαφυγής

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, έφτασε νωρίς το πρωί στο Κίεβο για συνομιλίες υψηλού επιπέδου με την ουκρανική ηγεσία, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

Κατά την παραμονή της, η Γκεοργκίεβα αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Αντρίι Πίσνι, καθώς και με επικεφαλής επιχειρηματικών ομίλων. Οι λεπτομέρειες του ταξιδιού κρατήθηκαν μυστικές για λόγους ασφαλείας.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, που διατηρεί στενούς οικογενειακούς δεσμούς με την Ουκρανία, είχε επισκεφθεί τη χώρα τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2023. Ο αδελφός της βρισκόταν στο Χάρκοβο κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Κρίσιμη η έγκριση νέου προγράμματος του ΔΝΤ

Τον Νοέμβριο, η Ουκρανία και το ΔΝΤ κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για τετραετές πρόγραμμα χρηματοδότησης 8,2 δισ. δολαρίων, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, όπως η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού και η ενίσχυση των εγγυήσεων χρηματοδότησης από διεθνείς δωρητές.

Αξιωματούχοι του ΔΝΤ τονίζουν ότι η Ουκρανία έχει σημειώσει πρόοδο και αναμένουν την έγκριση του προγράμματος από το διοικητικό συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες. Η έγκριση θεωρείται καθοριστική, καθώς θα επιτρέψει την προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών, που εκτιμώνται σε 136,5 δισ. δολάρια έως το 2029, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Ο πόλεμος, που πλησιάζει στο πέμπτο έτος, έχει επηρεάσει σοβαρά τα οικονομικά της χώρας. Για το 2026, η Ουκρανία προγραμματίζει δαπάνες 2,8 τρισ. χρίβνια (27,2% του ΑΕΠ) για αμυντικούς σκοπούς.

Η Γκεοργκίεβα θα αξιολογήσει την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς, όπως η ψήφιση του προϋπολογισμού 2026, η ενίσχυση των εγχώριων εσόδων μέσω διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και η εξασφάλιση μεγάλης κλίμακας χρηματοδότησης από εξωτερικούς δωρητές.

Στο επίκεντρο η πάταξη της φοροδιαφυγής

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η Ουκρανία δεσμεύεται να ενισχύσει τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, μεταξύ άλλων μέσω:

Φορολόγησης εισοδημάτων από ψηφιακές πλατφόρμες,

Κάλυψης κενών στην τελωνειακή νομοθεσία,

Κατάργησης ορισμένων απαλλαγών ΦΠΑ.

Παράλληλα, η χώρα δεσμεύεται να διατηρήσει την ανεξαρτησία των θεσμών κατά της διαφθοράς και να προχωρήσει σε αναθεώρηση του εργατικού κώδικα. Ωστόσο, το ΔΝΤ δεν αναμένει ουσιαστική αύξηση εσόδων πριν από το 2027.

Ευρωπαϊκή στήριξη και αναδιάρθρωση χρέους

Πρόσφατα, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν σε δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για τα επόμενα δύο χρόνια, με αποπληρωμή μόνο εφόσον η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις. Παράλληλα, το Κίεβο ολοκλήρωσε αναδιάρθρωση χρέους 2,6 δισ. δολαρίων, μειώνοντας την πίεση στα δημόσια οικονομικά.

Το νέο πρόγραμμα του ΔΝΤ θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο τετραετές πρόγραμμα 15,5 δισ. δολαρίων, από το οποίο έχουν εκταμιευτεί περίπου 10,6 δισ. δολάρια. Αν και το προηγούμενο πρόγραμμα προέβλεπε λήξη το 2025 με την εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα έληγε, η νέα συμφωνία προβλέπει ολοκλήρωση το 2026, ενώ περιλαμβάνει και σενάριο σταδιακής αποκλιμάκωσης με παράταση της σύγκρουσης έως το 2028.