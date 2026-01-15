Πιστόριους σε Γκιουλέρ: Σημαντική η συνεισφορά της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια

Η Γερμανία αναγνωρίζει την Τουρκία ως «σημαντικό σύμμαχο που ενισχύει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια», τόνισε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Μπόρις Πιστόριους, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γκιουλέρ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στην Άγκυρα, και επιβεβαίωσε τη «καλά εδραιωμένη» διμερή σχέση των δύο χωρών εντός της Συμμαχίας.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις εντός του ΝΑΤΟ, η κατάσταση στην Ουκρανία και τη Συρία, καθώς και η διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας μέσω κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ο κ. Πιστόριους υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την Άγκυρα θα ενισχυθεί περαιτέρω, σημειώνοντας τη συμβολή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην ασφάλεια της νότιας πτέρυγας της Συμμαχίας.

Οι δύο υπουργοί τόνισαν επίσης τη σημασία της «ολοκληρωμένης προσέγγισης 360 μοιρών» για το ΝΑΤΟ, με στόχο η Συμμαχία να είναι προετοιμασμένη ταυτόχρονα για την ανατολική, τη νότια και όλες τις άλλες κατευθύνσεις, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της Τουρκίας στη νότια πλευρά του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, ο Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι η Γερμανία υποστηρίζει το αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί στη συμφωνία-πλαίσιο για κοινή προμήθεια εξοπλιστικών συστημάτων στο πλαίσιο της European Sky Shield Initiative (ESSI), ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική συνεργασία και την ασφάλεια της περιοχής.