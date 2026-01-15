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Γροιλανδία και Τραμπ: Τα τέσσερα σενάρια μιας επικίνδυνης αντιπαράθεσης
Ειδήσεις
18:27 - 15 Ιαν 2026

Γροιλανδία και Τραμπ: Τα τέσσερα σενάρια μιας επικίνδυνης αντιπαράθεσης

Reporter.gr Newsroom
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Μετά τον κρίσιμο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, η Δανία μιλά ανοιχτά για «θεμελιώδεις διαφωνίες» με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας. 

Αν και οι φόβοι για μια ανοιχτή ρήξη ή ακόμη και για εξαναγκαστική προσάρτηση δεν επιβεβαιώθηκαν, το αποτέλεσμα ήταν ισχνό: οι δύο πλευρές συμφώνησαν απλώς στη δημιουργία μιας κοινής ομάδας εργασίας. Τι μπορεί όμως να ακολουθήσει; Σύμφωνα με τη γερμανική Tagesschau τέσσερα βασικά σενάρια κυριαρχούν στη συζήτηση.

Σενάριο 1: Στρατιωτική κατάληψη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει ποτέ ανοιχτά τη στρατιωτική λύση. Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη παρουσία στη Γροιλανδία, στη βάση Pituffik (πρώην Thule), με περίπου 200 στρατιώτες – αριθμός ανεπαρκής για κατάληψη, αλλά ενδεικτικός της στρατηγικής σημασίας της περιοχής. Μια επιχείρηση θα απαιτούσε ενισχύσεις, πιθανότατα με τη συμμετοχή του 2ου Στόλου του αμερικανικού ναυτικού, αρμόδιου για τον βορειοανατολικό Ατλαντικό.

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε με επίθεση σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό θα ενεργοποιούσε τον μηχανισμό συλλογικής άμυνας, με ανυπολόγιστες συνέπειες: θεωρητικά, ένας Αμερικανός ναύαρχος θα έπρεπε να ηγηθεί επιχείρησης του ΝΑΤΟ εναντίον των ίδιων των ΗΠΑ. Για τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν, κάτι τέτοιο θα σήμαινε το τέλος της Συμμαχίας. Το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, καθιστά αυτό το σενάριο ακραίο αλλά όχι εντελώς αδιανόητο.

Σενάριο 2: «Αγορά» της Γροιλανδίας

Η ιδέα της εξαγοράς της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ δεν είναι νέα. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στη Δανία 100 εκατ. δολάρια σε χρυσό. Ο Τραμπ επανέφερε την πρόταση ήδη από την πρώτη του θητεία και, μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024, φέρεται να ζήτησε επικαιροποιημένο σχέδιο αγοράς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συζητήθηκαν ποσά από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά κάτοικο, ώστε να πειστούν οι Γροιλανδοί. Η Κοπεγχάγη και το Νουούκ απέρριψαν άμεσα το ενδεχόμενο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά πρώην υπουργός Γροιλανδίας της Δανίας, «όποιος νομίζει ότι οι Γροιλανδοί αγοράζονται, δεν γνωρίζει τη γροιλανδική ψυχή». Τα χρήματα θεωρούνται προσβλητικά και ενισχύουν την απόσταση από τις ΗΠΑ.

Σενάριο 3: Δημοψήφισμα και πιθανή προσέγγιση με τις ΗΠΑ

Η Γροιλανδία απολαμβάνει ευρεία αυτονομία και έχει δικαίωμα, μέσω δημοψηφίσματος, να επιλέξει την ανεξαρτησία της από τη Δανία. Θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μελλοντική ένταξη στις ΗΠΑ. Αμερικανοί πολιτικοί, όπως ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι, έχουν αφήσει υπαινιγμούς προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην πράξη όμως, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου το 85% των Γροιλανδών αντιτίθεται σε ένταξη στις ΗΠΑ. Οι πρόσφατες αμερικανικές πιέσεις, ακόμη και καταγγελίες για συγκαλυμμένες προσπάθειες επιρροής, έφεραν τη Γροιλανδία πιο κοντά στη Δανία. Ο πρωθυπουργός της, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, το έθεσε ξεκάθαρα: «Αν πρέπει να διαλέξουμε τώρα, επιλέγουμε τη Δανία, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ». Ένα δημοψήφισμα με φιλοαμερικανικό αποτέλεσμα μοιάζει σήμερα απίθανο.

Σενάριο 4: Στρατιωτική ενίσχυση της Γροιλανδίας και της Αρκτικής

Από το 1951, συμφωνία επιτρέπει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν στρατιωτικά τη Γροιλανδία για την άμυνά της. Παρότι πολλές βάσεις έκλεισαν με τα χρόνια, η δυνατότητα επανενίσχυσης παραμένει. Παράλληλα, κράτη του ΝΑΤΟ, αντιδρώντας στις αμερικανικές πιέσεις και στη ρωσική δραστηριότητα, προωθούν ισχυρότερη παρουσία στην Αρκτική.

Μια πολυεθνική αποστολή αναγνώρισης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, κυρίως συμβολικά, ως μήνυμα ενότητας και προσφοράς ασφάλειας. Η Δανία σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τις δικές της δυνάμεις στο νησί. Το ερώτημα παραμένει αν αυτή η συλλογική στρατιωτική θωράκιση θα αρκέσει για να κατευνάσει τις αμερικανικές φιλοδοξίες ή αν η Γροιλανδία θα παραμείνει επίκεντρο γεωπολιτικής έντασης στην Αρκτική.

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Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 18:58
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