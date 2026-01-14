Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία - Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας βοηθήσει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε ανάρτησή του στο Truth Social τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και την ενίσχυση της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Όπως σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση του στο Truth Social, η Γροιλανδία είναι «ζωτικής σημασίας για το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome» που αναπτύσσει η Ουάσινγκτον. «Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας καθοδηγήσει ώστε να την αποκτήσουμε», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι εάν οι ΗΠΑ δεν ενεργήσουν, η Ρωσία ή η Κίνα θα εκμεταλλευτούν τη γεωστρατηγική θέση του νησιού.

Ο Τραμπ επισημαίνει ότι η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ, την οποία, όπως λέει, ενίσχυσε κατά την πρώτη θητεία του και συνεχίζει να αναβαθμίζει, είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ ως αποτρεπτικού παράγοντα. «Χωρίς αυτή τη δύναμη, η συμμαχία δεν θα ήταν αποτελεσματική ούτε καν στο ελάχιστο», υπογραμμίζει.

Καταλήγοντας, δηλώνει ότι «το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ, και οποιοδήποτε λιγότερο από αυτό δεν είναι αποδεκτό».

ΥΠΕΞ Δανίας και Γροιλανδίας στον Λευκό Οίκο για την κρίση στη Γροιλανδία

Στον Λευκό Οίκο θα βρεθούν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από το στρατηγικά σημαντικό νησί της Αρκτικής.

Αρχικά, ο Δανός ΥΠΕΞ Λαρς Λόκε Ράσμουσεν είχε ζητήσει συναντήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. Τελικά, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, καθώς θα συμμετάσχει και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι ελπίζει να ξεκαθαριστούν «κάποιες παρανοήσεις» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ενώ τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μεταβίβασης του ελέγχου του νησιού στις ΗΠΑ, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι θα το πετύχει «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».