Γροιλανδία: Η Ευρώπη στέλνει στρατεύματα εν μέσω απειλών Τραμπ για προσάρτηση

Διάφορα ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία εν μέσω της κλιμάκωσης των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ενδεχόμενη προσάρτηση του αρκτικού νησιού.

Σύμφωνα με το CNN, αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ συμμετέχουν με μικρό αριθμό στρατιωτών σε κοινές ασκήσεις με τη Δανία, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Arctic Endurance - Αρκτική Αντοχή, δημιουργώντας έναν ιδιότυπο «αγώνα δρόμου» ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων. Το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα ενίσχυσης των ευρωπαϊκών στρατευμάτων παραμένουν αβέβαια.

Η Δανία, υπεύθυνη για την άμυνα της Γροιλανδίας, προειδοποίησε από τη μεριά της ότι οποιαδήποτε επίθεση στο νησί θα έθετε σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ και ανακοίνωσε την Τετάρτη (14/1) επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας «σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι στέλνουν προσωπικό στη Γροιλανδία για τις κοινές ασκήσεις με τα δανικά στρατεύματα αυτή την εβδομάδα. Ο Καναδάς και η Γαλλία ανακοίνωσαν επίσης σχέδια για τη δημιουργία προξενείων στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, τις επόμενες εβδομάδες.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η πρώτη ομάδα Γάλλων στρατιωτών βρίσκεται ήδη στο νησί, ενώ προγραμματίζεται η ανάπτυξη περαιτέρω χερσαίων και εναέριων δυνάμεων.

Παρά το γεγονός ότι η αποστολή στρατευμάτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ είναι συνηθισμένη, ο χρόνος και ο συμβολισμός της τελευταίας κίνησης θεωρούνται ένδειξη αλληλεγγύης σε μια περίοδο πρωτοφανούς έντασης στο ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 150 στρατιώτες στη Διαστημική Βάση Πιτουφίκ στη βορειοδυτική Γροιλανδία. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να ελέγξει το νησί, ακόμη και με βία, αν χρειαστεί, λέγοντας ότι «θα κάνει κάτι στη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι».

Στο πλαίσιο της άσκησης Αρκτική Αντοχή, το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στέλνει μια «ομάδα αναγνώρισης» 13 στρατιωτικών για εξερευνητική αποστολή μαζί με άλλες χώρες-μέλη, κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας. Η Σουηδία έχει επίσης στείλει άγνωστο αριθμό στρατευμάτων, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον, για προετοιμασία της κοινής άσκησης.

Επιπλέον, η Νορβηγία στέλνει δύο μέλη του αμυντικού προσωπικού στη Γροιλανδία, σύμφωνα με εκπρόσωπο του νορβηγικού Υπουργείου Άμυνας.

Σημειώνεται ότι το ΝΑΤΟ, μια στρατιωτική συμμαχία 30 ευρωπαϊκών κρατών μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, λειτουργεί με την αρχή ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ένα μέλος θεωρείται επίθεση σε όλα. Αυτό καθιστά τις απειλές των ΗΠΑ κατά της Γροιλανδίας εξαιρετικές, δεδομένου ότι το νησί υπάγεται στο ΝΑΤΟ μέσω της σύνδεσής του με τη Δανία.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε πιθανή εισβολή των ΗΠΑ στη Γροιλανδία ως «εντελώς υποθετική», επισημαίνοντας ότι είναι απίθανο ένα κράτος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε άλλο μέλος της συμμαχίας.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε ότι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο δεν κατάφερε να αλλάξει τη στάση της Ουάσινγκτον και ότι η Γροιλανδία καλύπτεται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, τόνισε ότι επιθυμεί ενίσχυση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, χωρίς όμως το νησί να ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε αντίθεση, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι δεν θα στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία, με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να χαρακτηρίζει μια πιθανή επίθεση εντός ΝΑΤΟ «το τέλος του κόσμου».