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Μυστική δίκη στη Μόσχα για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια: Στο εδώλιο η Euroclear
Ειδήσεις
10:35 - 16 Ιαν 2026

Μυστική δίκη στη Μόσχα για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια: Στο εδώλιο η Euroclear

Reporter.gr Newsroom
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Σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία ξεκίνησε την Παρασκευή στη Μόσχα η εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας κατά του βελγικού αποθετηρίου τίτλων Euroclear, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 18,2 τρισ. ρουβλίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 234,8 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, η ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κοινού και δημοσιογράφων, λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης. Την έναρξη της δίκης επιβεβαίωσε δημοσιογράφος του Reuters που βρέθηκε στο δικαστήριο πριν την εφαρμογή του μέτρου αποκλεισμού.

Στο επίκεντρο τα δεσμευμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία

Η υπόθεση αφορά ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν δεσμευμένα στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των κυρώσεων που επέβαλαν η ΕΕ και οι σύμμαχοί της. Η Euroclear, που εδρεύει στο Βέλγιο, διαχειρίζεται μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων.

Η Μόσχα αμφισβητεί τη νομιμότητα της διακράτησης των περιουσιακών της στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα κρατικής κυριαρχίας. Η αγωγή της Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση στη νομική αντιπαράθεση της Ρωσίας με δυτικούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.

Υπόθεση με διεθνείς προεκτάσεις

Η απόφαση για μυστικές ακροάσεις υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, η οποία ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο καθεστώς διαχείρισης των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων.

Παρότι η Euroclear δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη συγκεκριμένη διαδικασία, η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις διεθνείς αγορές και τους νομικούς κύκλους, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται στο μέλλον κρατικά περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται στο πλαίσιο διεθνών κυρώσεων.

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