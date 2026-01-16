Η Ισλανδία ανησυχεί μην πάθει... Γροιλανδία και κοιτάζει προς την ΕΕ

Οι μαξιμαλιστικές αξιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος που υπάγεται διοικητικά στη Δανία, επανέφεραν αιφνιδιαστικά την Αρκτική στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Υπό το πρόσχημα της ασφάλειας και της αποτροπής ρωσικής ή κινεζικής διείσδυσης, ο Αμερικανός πρόεδρος προβάλλει διεκδικήσεις που στην Ευρώπη εκλαμβάνονται ως ωμές και προσχηματικές. Στην πραγματικότητα, το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον εστιάζει στην πρόσβαση σε ορυκτό πλούτο και σπάνιες γαίες, καθώς και στον έλεγχο νέων θαλάσσιων διαδρόμων που ανοίγει η κλιματική αλλαγή. Η απόρριψη των αμερικανικών θέσεων από τη Δανία, τους ίδιους τους Γροιλανδούς και την ΕΕ ανέδειξε τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ. Στο παρασκήνιο, ένα μικρό αλλά στρατηγικά κρίσιμο νησί παρακολουθεί τις εξελίξεις με αυξανόμενη ανησυχία: η Ισλανδία.

Το ιστορικό πλαίσιο

Η Ισλανδία κατέχει έναν ιδιότυπο αλλά καίριο ρόλο στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Είναι το μοναδικό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ χωρίς μόνιμο εθνικό στρατό, γεγονός που καθιστά την ασφάλειά της άρρηκτα συνδεδεμένη με τις συλλογικές εγγυήσεις της Συμμαχίας και, κυρίως, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1949, το Ρέικιαβικ επέλεξε να επενδύσει στη γεωγραφία του: στο μέσο του Βόρειου Ατλαντικού, στο στρατηγικό πέρασμα μεταξύ Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης.

Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Ισλανδία αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο της δυτικής άμυνας. Η αμερικανική βάση στο Κεφλαβίκ (1951–2006) φιλοξένησε κατά περιόδους χιλιάδες στρατιώτες και αποτέλεσε κομβικό σημείο αντιυποβρυχιακής επιτήρησης έναντι της Σοβιετικής Ένωσης. Το νησί λειτούργησε ως «αβύθιστο αεροπλανοφόρο», επιβεβαιώνοντας ότι η γεωστρατηγική αξία μπορεί να υποκαταστήσει την απουσία στρατιωτικής ισχύος.

Η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων το 2006 δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι η Ισλανδία περνούσε σε μια περίοδο γεωπολιτικής αδράνειας. Όμως η επιστροφή του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων και η αυξανόμενη σημασία της Αρκτικής επανέφεραν το νησί στο προσκήνιο. Σήμερα, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ διατηρούν εκ περιτροπής στρατιωτική παρουσία, με εκατοντάδες στρατιώτες, αεροσκάφη επιτήρησης και υποδομές ταχείας ανάπτυξης, καθιστώντας την Ισλανδία κομβικό κρίκο για τον έλεγχο του GIUK Gap.

Πώς βλέπουν οι Ισλανδοί το ζήτημα της Γροιλανδίας - Η ευρωπαϊκή προοπτική

Οι εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία εντείνουν τους φόβους στο Ρέικιαβικ ότι η λογική των μονομερών τετελεσμένων μπορεί να επεκταθεί και αλλού.

Η Ισλανδή υπουργός Εξωτερικών, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν θα επιτρέψει καμία ενέργεια από το έδαφός της που θα μπορούσε να απειλήσει τη Γροιλανδία, τονίζοντας την ανάγκη κοινής σκανδιναβικής στάσης και τον σεβασμό της αυτοδιάθεσης των λαών.

Μάλιστα ο υποψήφιος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ισλανδία, Μίλι Λονγκ, προκάλεσε έντονη αντίδραση στο Ρέικιαβικ όταν, κατά την ακρόαση για τον διορισμό του στη Γερουσία, αστειεύτηκε ότι η Ισλανδία θα γίνει η 52η Πολιτεία των ΗΠΑ. Το υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε διευκρινίσεις από την αμερικανική πρεσβεία, ενώ οι πολίτες ξεκίνησαν εκστρατεία συλλογής υπογραφών, ζητώντας την απόρριψη της υποψηφιότητάς του, με περισσότερες από 2.000 υπογραφές ήδη. Οι Ισλανδοί θεώρησαν τα σχόλια προσβλητικά, καθώς η χώρα τους έχει ιστορικά στηρίξει τις ΗΠΑ, αλλά διατηρεί την ανεξαρτησία της. Ο Λονγκ, πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Μισούρι, προτάθηκε από τον Τραμπ ως αντικαταστάτης του Κάρριν Πάτμαν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η ευρωπαϊκή προοπτική της Ισλανδίας επιστρέφει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι εντός της άνοιξης θα κατατεθεί στο Alþingi κοινοβουλευτικό ψήφισμα για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον εγκριθεί, το δημοψήφισμα αναμένεται να διεξαχθεί εντός εννέα μηνών, με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα την άνοιξη του 2027.

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια σταδιακή μεταστροφή της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με έρευνες του 2025, περίπου 44%–45% των Ισλανδών τάσσονται υπέρ της ένταξης στην ΕΕ, ενώ 35%–36% δηλώνουν αντίθετοι, με το υπόλοιπο ποσοστό να παραμένει αναποφάσιστο. Παρότι οι διαφορές είναι οριακές, πρόκειται για σαφή αλλαγή σε μια κοινωνία που παραδοσιακά αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Τι δείχνει η ιστορία

Η ιστορία δείχνει ότι οι πιέσεις αυταρχικών ή απρόβλεπτων ηγετών συχνά επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε τη Φινλανδία και τη Σουηδία στην εγκατάλειψη δεκαετιών στρατιωτικής ουδετερότητας και στην ένταξη στο ΝΑΤΟ, έτσι και η αμερικανική πίεση γύρω από τη Γροιλανδία ενδέχεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ευρωπαϊκή πορεία της Ισλανδίας.

Σε έναν κόσμο όπου η ισχύς και η επιβολή επιστρέφουν ως εργαλεία πολιτικής, μικρά κράτη με υψηλή γεωστρατηγική αξία αναζητούν θεσμικά αντίβαρα και σταθερές συμμαχίες. Η Ισλανδία γνωρίζει ότι η γεωγραφία της την καθιστά πολύτιμη — αλλά και ευάλωτη. Και ίσως, τελικά, η Αρκτική να μην αποτελέσει μόνο πεδίο ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, αλλά και καταλύτη για νέες διευρύνσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ.