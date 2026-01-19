ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ευρώπη χρειάζεται νέους πρωταγωνιστές - Ποιες χώρες μπορούν να βγουν μπροστά
Ειδήσεις
07:49 - 19 Ιαν 2026

Η Ευρώπη χρειάζεται νέους πρωταγωνιστές - Ποιες χώρες μπορούν να βγουν μπροστά

Γιώργος Ραυτόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ζούμε σε μια εποχή κατάρρευσης βεβαιοτήτων. Πρόκειται για αυτό που πολλοί περιγράφουν ως «το τέλος των ψευδαισθήσεων». Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται σταδιακά από τον ρόλο του «παγκόσμιου αστυνόμου», φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απειλούν ακόμη και με στρατιωτική επέμβαση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, με αρκετά ευρωπαϊκά κράτη να ανησυχούν ότι η Μόσχα ενδέχεται να επιδιώξει την επέκταση του πολέμου εντός της Ευρώπης. Υπό αυτές τις συνθήκες, τίθεται επιτακτικά το ερώτημα για το πώς θα διαμορφωθούν οι νέες ισορροπίες και δυναμικές στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και ποιον ρόλο θα μπορούσε να παίξει η Ελλάδα σε αυτό.

Ο γαλλογερμανικός άξονας σε κρίση

Ο γαλλογερμανικός άξονας, η παραδοσιακή «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση. Η Γαλλία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα δημοσίου χρέους, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν εμφανίζεται πολιτικά αποδυναμωμένος, λειτουργώντας πλέον ως lame duck και αλλάζοντας τον έναν πρωθυπουργό μετά τον άλλον. Στο Βερολίνο, ο κυβερνητικός συνασπισμός του Φρίντριχ Μερτς δυσκολεύεται να βρει σταθερό βηματισμό και να καταλήξει σε συνεννόηση ακόμη και στα βασικά ζητήματα.

Παράλληλα, η εκλογική άνοδος της εξτρεμιστικής AfD προκαλεί έντονη ανησυχία, ιδίως ως προς τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια στρατιωτικά ισχυρότερη Γερμανία με διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο. Δεν αποκλείεται, συνεπώς, να αναδειχθούν νέοι παίκτες εντός του ευρωπαϊκού μπλοκ, πλαισιώνοντας – ή ακόμη και υποκαθιστώντας εν μέρει – τον παραδοσιακό γαλλογερμανικό άξονα.

Το τέλος των ψευδαισθήσεων διακηρύσσει η Πολωνία

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Πολωνία, η οποία αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας. Η χώρα διακατέχεται από έντονο αντιρωσικό αίσθημα, απόρροια της ιστορικής της εμπειρίας, και διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα συμβατικά στρατεύματα εντός της ΕΕ. Στόχος της Βαρσοβίας είναι η συγκρότηση δύναμης 300.000 ανδρών έως το 2030, ενώ ήδη δαπανά περίπου το 4,5% του ΑΕΠ της για την άμυνα. Αναλυτές, όπως ο Τιμ Μάρσαλ, συγγραφέας του best seller «Αιχμάλωτοι της Γεωγραφίας», εκτιμούν ότι η Πολωνία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν τρίτο ευρωπαϊκό πόλο, χάρη στη γεωγραφική της θέση και την επιχειρησιακή της ετοιμότητα. Εξάλλου, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συγκαταλέγεται στους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της αύξησης των αμυντικών δαπανών, έχοντας μάλιστα μιλήσει ανοιχτά για «το τέλος των ψευδαισθήσεων».

Φινλανδοποίηση γιοκ

Ανοδική δυναμική εμφανίζει και η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται 1.340 χιλιόμετρα χερσαίων συνόρων με τη Ρωσία — περισσότερα από κάθε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι η Φινλανδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ μόλις το 2023, εγκαταλείποντας την στρατιωτική της ουδετερότητα στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία.

Παρότι πρόκειται για μια πληθυσμιακά μικρή χώρα, με περίπου έξι εκατομμύρια κατοίκους, διαθέτει ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα συστήματα πολιτικής προστασίας και εφεδρείας. Σε περίπτωση θερμού επεισοδίου, η Φινλανδία μπορεί να κινητοποιήσει άμεσα 280.000 εφέδρους, ενώ συνολικά υπάρχουν περίπου 900.000 διαθέσιμοι.

Το ενεργό στρατιωτικό προσωπικό ανέρχεται σε 24.000 άτομα. Επιπλέον, διαθέτει οκτώ ειδικά πλοία ικανά να σπάνε πάγους στην Αρκτική, μια περιοχή που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωστρατηγική σημασία. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάντερ Στουμπ – ο οποίος διατηρεί απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ – συγκαταλέγεται στα ονόματα που ακούγονται για τη θέση του Ευρωπαίου Απεσταλμένου για την Ουκρανία.

Ο πιθανός νέος ρόλος του Ντράγκι και οι ελιγμοί της Μελόνι

Το δεύτερο όνομα που φημολογείται για τη θέση αυτή είναι εκείνο του πρώην προέδρου της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, προφανώς λόγω του έντονου ευρωπαϊσμού του. Εκτιμάται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ενοποιητική φιγούρα, γεφυρώνοντας τον πιο φοβικό απέναντι στη Ρωσία Βορρά και την Ανατολή με τη Νότια Ευρώπη.

Πέραν αυτού, η Ιταλία αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά και λόγω της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία, παρά τις αρχικές ανησυχίες, έχει αποδειχθεί συνεργάσιμη τόσο εντός της ΕΕ όσο και στο ουκρανικό ζήτημα. Όπως και ο Στουμπ, διατηρεί θερμές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που ενισχύει τη διεθνή της επιρροή. Η ισχύς της φάνηκε και από την επιβολή των ιταλικών όρων στη συμφωνία με τη Mercosur. Στον τομέα της άμυνας, η Ιταλία διαθέτει σημαντική βιομηχανική βάση, ωστόσο προσεγγίζει τις ευρωρωσικές σχέσεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία — παρά τη βασική της στήριξη προς το Κίεβο. Επιπλέον, αν και εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την αύξηση των αμυντικών δαπανών, διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα σε αριθμό στρατεύματα στην Ευρώπη, με περίπου 94.000 ενεργούς στρατιώτες.

Η Δανία επιδιώκει ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια

Τέλος, αυξημένη επιρροή, τουλάχιστον στον τομέα της άμυνας, αναμένεται να αποκτήσει και η Δανία. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει το ζήτημα της Γροιλανδίας, καθώς και οι ακραίες διεκδικήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η Δανία διέθετε έως πρόσφατα ειδικές ρήτρες εξαίρεσης από την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική· ωστόσο, η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν ήρε τους περιορισμούς αυτούς μέσω δημοψηφίσματος, με φόντο τη ρωσική απειλή. Μάλιστα έφτασε σε σημείο να εισάγει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και για τον γυναικείο πληθυσμό. Σημειώνεται ότι η χώρα ελέγχει την είσοδο της θαλάσσιας οδού προς την Βαλτική Θάλασσα και, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο ρωσικών κυβερνοεπιθέσεων, με σκοπό την αδρανοποίησή της σε περίπτωση ενός ευρύτερου επεισοδίου.

Ποιον ρόλο διεκδικεί η Ελλάδα;

Ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Σε πρώτη φάση, η Αθήνα φαίνεται να επιδιώκει την ταύτιση των θέσεών της με εκείνες ισχυρών ευρωπαϊκών παραγόντων, αποφεύγοντας να κινηθεί αυτόνομα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στάση της στο ζήτημα της Mercosur, όπου ευθυγραμμίστηκε σε μεγάλο βαθμό με την Ιταλία. Παράλληλα, η τοποθέτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup προσφέρει στη χώρα ορισμένα περιθώρια συνδιαμόρφωσης της ευρωπαϊκής ατζέντας στο οικονομικό και δημοσιονομικό σκέλος. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία τη στιγμή που το ευρωομόλογο — το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήδη για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας — ενδέχεται να αποτελέσει τελικά τη μοναδική ρεαλιστική λύση για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής αποτρεπτικής ικανότητας συνολικά. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα ζητούσε επί χρόνια εξαιρέσεις και ευελιξία σε αυτό το πεδίο.

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Ελλάδα φαίνεται να επενδύει περισσότερο στην προσπάθεια «εξομάλυνσης» των σχέσεών της με τις ΗΠΑ, μέσω συμφωνιών για έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, βάζοντας στην πράξη σε δεύτερη μοίρα τους ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα – κάτι που, πάντως, δεν παραδέχονται δημόσια οι αρμόδιοι υπουργοί. Η επιλογή αυτή συνδέεται προφανώς με την ανησυχία ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε, να κινηθεί υπέρ της Άγκυρας στο πλαίσιο μιας μελλοντικής διευθέτησης των ελληνοτουρκικών διαφορών. Από εκεί και πέρα, η Αθήνα παραμένει σταθερά φιλική προς την Ουκρανία, όπως κατέδειξαν και οι πρόσφατες συμφωνίες για τον κάθετο διάδρομο, χωρίς ωστόσο να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο αντίστοιχο με εκείνον των κρατών του πρώην ανατολικού μπλοκ, που αντιμετωπίζουν τη Ρωσία ως υπαρξιακή απειλή. Αντιθέτως, οι ελληνικές ανησυχίες για τον τουρκικό παράγοντα δεν βρίσκουν ανάλογη απήχηση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες πιέζουν για την ένταξη της Τουρκίας στο SAFE – κάτι που η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί όσο παραμένει σε ισχύ το casus belli.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 18:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις
Ειδήσεις

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;
Business Facts

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ