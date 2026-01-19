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Κρεμλίνο: Στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα έχει προσκληθεί και η Ρωσία
Ειδήσεις
12:34 - 19 Ιαν 2026

Κρεμλίνο: Στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα έχει προσκληθεί και η Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει λάβει πρόσκληση για να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, η Μόσχα μελετά την πρόταση και σκοπεύει να έρθει σε επαφή με την Ουάσινγκτον προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες.

Η πρόσκληση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία παραμένει σε μεγάλο βαθμό διπλωματικά απομονωμένη από τη Δύση, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Το υπό σύσταση Συμβούλιο Ειρήνης φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας γενικός εποπτικός και συντονιστικός μηχανισμός για τη Γάζα, με πρόεδρο τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, και να απαρτίζεται κυρίως από αρχηγούς κρατών από τη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές του κόσμου.

Σύμφωνα με αντίγραφο επιστολής και σχεδίου που περιήλθαν στην κατοχή του Reuters, ο Τραμπ θα είναι μόνιμος πρόεδρος του Συμβουλίου, το οποίο αρχικά θα επικεντρωθεί στη διαχείριση της σύγκρουσης στη Γάζα και σε μεταγενέστερο στάδιο θα επεκτείνει το πεδίο δράσης του και σε άλλες διεθνείς συγκρούσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τριετή θητεία, εκτός εάν καταβάλουν ποσό ύψους 1 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του οργάνου, εξασφαλίζοντας έτσι μόνιμη ιδιότητα μέλους.

Ωστόσο, διπλωματικές πηγές εκφράζουν έντονες ανησυχίες, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια δομή θα μπορούσε να υπονομεύσει τον ρόλο και το έργο των Ηνωμένων Εθνών στη διεθνή ειρηνευτική διαδικασία, δημιουργώντας έναν παράλληλο μηχανισμό με ασαφές θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές ισορροπίες.

Κρεμλίνο για Γροιλανδία: «Δύσκολο να διαφωνήσει κανείς»

Στο ίδιο πλαίσιο δηλώσεων, ο Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε και τις τοποθετήσεις ειδικών σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να μείνει στην παγκόσμια ιστορία εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Όπως είπε, το Κρεμλίνο δεν αξιολογεί αν ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν θετικό ή αρνητικό, αλλά σημείωσε ότι «είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς» με την άποψη ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ιστορική σημασία.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα γεωπολιτικών ανακατατάξεων και έντονων συζητήσεων για τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων στην Αρκτική και τις στρατηγικές περιοχές του πλανήτη.

Χωρίς άμεση επικοινωνία Πούτιν – Βενεζουέλας

Τέλος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου διευκρίνισε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει αυτή τη στιγμή σχέδια να επικοινωνήσει με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, αν και μια τέτοια επικοινωνία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί άμεσα εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι η Ρωσία και η Βενεζουέλα συνεχίζουν να διατηρούν τακτικές επαφές σε διπλωματικό επίπεδο. Η Μόσχα έχει ενισχύσει σημαντικά τους δεσμούς της με το Καράκας τα τελευταία χρόνια, ιδίως επί προεδρίας Νικολάς Μαδούρο. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις αμερικανικές αρχές στις αρχές του μήνα και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δικαστεί για κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

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