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Η Λαγκάρντ αποχώρησε από εκδήλωση στο Νταβός λόγω κριτικής του Λούτνικ στην Ευρώπη
Ειδήσεις
20:42 - 21 Ιαν 2026

Η Λαγκάρντ αποχώρησε από εκδήλωση στο Νταβός λόγω κριτικής του Λούτνικ στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Το βράδυ της Τρίτης (20/1), η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αποχώρησε εσπευσμένα από δείπνο που έγινε στο πλαίσιο Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ κατά τη διάρκεια ομιλίας του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, η οποία περιλάμβανε έντονη κριτική προς την Ευρώπη,  

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι διοργανωτές ακύρωσαν την εκδήλωση πριν από το επιδόρπιο, εξαιτίας της αποχώρησης της Λαγκάρντ, αλλά και των ευρύτερων αντιδράσεων που προκλήθηκαν.

Το δείπνο είχε παραθέσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, ως συμπρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, για όλα τα κύρια μέλη του φόρουμ, μαζί με αρχηγούς κρατών και άλλους αξιωματούχους, όπως δήλωσε στο Reuters άτομο που είχε προσκληθεί στην εκδήλωση.

Δύο εκατοντάδες άτομα είχαν προσκληθεί στο δείπνο, και ο Φινκ ολοκλήρωσε την εκδήλωση πριν από το επιδόρπιο, μετά το περιστατικό των χλευασμών καθώς οι καλεσμένοι άρχισαν να φεύγουν, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

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