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Δημοσκόπηση: Οκτώ στους δέκα Γάλλους θεωρούν τον Τραμπ επικίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη
Ειδήσεις
21:27 - 21 Ιαν 2026

Δημοσκόπηση: Οκτώ στους δέκα Γάλλους θεωρούν τον Τραμπ επικίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη

Reporter.gr Newsroom
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Το 84% των Γάλλων θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της εταιρείας Elabe για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, αυτή την άποψη συμμερίζεται το 95% των Γάλλων που δηλώνουν ψηφοφόροι αριστερών κομμάτων και το 94% αυτών που δηλώνουν ψηφοφόροι δεξιών κομμάτων, ενώ μεταξύ των υποστηρικτών ακροδεξιών κομμάτων το ποσοστό φτάνει το 69%.

Επιπλέον, το 81% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενεργεί παρορμητικά, ενώ το 88% πιστεύουν ότι οι ενέργειές του καθορίζονται κυρίως από τα προσωπικά του συμφέροντα.

Σε σχέση με τη Γροιλανδία, το 80% των πολιτών εκτιμά ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος στρατιωτικής εισβολής των ΗΠΑ στο νησί, ενώ έξι στους δέκα Γάλλους τάσσονται υπέρ της αποστολής γαλλικών στρατευμάτων για την υποστήριξη της Δανίας.

Αναλυτικότερα, υπέρ της αποστολής γαλλικών στρατιωτών δηλώνει το 74% των ψηφοφόρων αριστερών κομμάτων, το 85% των κεντρώων και το 69% των δεξιών ψηφοφόρων, ενώ το 44% των ακροδεξιών τάσσεται υπέρ της κίνησης αυτής.

Όσον αφορά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, το 55% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η Γαλλία πρέπει να είναι προσεκτική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 44% τις θεωρεί εχθρική χώρα και μόλις το 4% πιστεύει ότι αποτελούν σύμμαχο στον οποίο μπορεί η χώρα να στηριχθεί.

Τέλος, για την άμυνα της Γαλλίας, το 46% των πολιτών υποστηρίζει συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το 34% επιθυμεί η χώρα να είναι αυτοδύναμη σε θέματα άμυνας, ενώ το 19% θεωρεί ότι βασικός πυλώνας της άμυνας πρέπει να είναι το ΝΑΤΟ. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε πριν από την ομιλία του Αμερικανού προέδρου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

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