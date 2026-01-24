Γροιλανδία σε Τραμπ: Κανένα παζάρι για τα ορυκτά μας χωρίς τη συγκατάθεσή μας

Η Γροιλανδία έστειλε σαφές μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον ορυκτό πλούτο του αρκτικού νησιού: «Η κυριαρχία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη», τόνισε η υπουργός Ορυκτών Πόρων Ναάγια Νατάνιελσεν.

Η δήλωση της Γροιλανδής υπουργού ήρθε δύο ημέρες μετά τις κλειστές συνομιλίες Τραμπ–Ρούτε, στις οποίες, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συζητήθηκε και η δυνατότητα μελλοντικής συμφωνίας για τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας. Η Νατάνιελσεν υπογράμμισε ότι η χώρα της δεν πρόκειται να επιτρέψει σε καμία εξωτερική δύναμη να καθορίζει την τύχη του μεταλλευτικού τομέα της και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εκχώρησης ελέγχου των ορυκτών είναι «απλώς εκτός συζήτησης».

Η ένταση είχε κορυφωθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο Τραμπ απείλησε με μαζικούς δασμούς την ΕΕ αν δεν συναινούσε στην παραχώρηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ. Τελικά, ο Αμερικανός πρόεδρος υποχώρησε, αναφέροντας ότι κατέληξε σε «πλαίσιο για μελλοντική συμφωνία» με τον Ρούτε, χωρίς όμως να διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες.

Η Νατάνιελσεν απέρριψε και την πιθανότητα δημιουργίας επιτροπής εποπτείας για τα ορυκτά της Γροιλανδίας, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με εκχώρηση κυριαρχίας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πολυμερών συνομιλιών για την ανάπτυξη του μεταλλευτικού τομέα.

Η Γροιλανδία διαθέτει πλούσια κοιτάσματα σπάνιων γαιών, πετρελαίου, φυσικού αερίου, χρυσού και μετάλλων κρίσιμων για καθαρή ενέργεια, ωστόσο η εκμετάλλευσή τους παραμένει περιορισμένη. Η υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντίρρηση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ στο νησί ή στην αναβάθμιση της συμφωνίας μεταλλευτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ του 2019, αλλά ξεκαθάρισε: «Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε τα ορυκτά μας με την κυριαρχία μας».

Μετά τη συνάντηση της Δανής πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, διαπιστώθηκε ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει τις προσπάθειες για τη δημιουργία αλυσίδας εφοδιασμού πρώτων υλών, όπου η Γροιλανδία θεωρείται κρίσιμος παράγοντας, έχοντας ήδη στρατηγική συνεργασία με την ΕΕ από το 2023.

Η Νατάνιελσεν επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ κινούνται ταχύτερα στην οικοδόμηση αλυσίδων εφοδιασμού λόγω των εμπορικών συμφωνιών του Τραμπ και της ευελιξίας της εθνικής νομοθεσίας, ενώ η ΕΕ ακολουθεί πιο αργά λόγω σύνθετων διαδικασιών. Παρά τον αποκλεισμό οποιασδήποτε στρατιωτικής παρέμβασης από τον Τραμπ, η υπουργός τόνισε ότι «οι άνθρωποι παραμένουν σε επιφυλακή» και ότι οι ΗΠΑ είναι σύμμαχος, αλλά «όχι απαραίτητα φίλος αυτή τη στιγμή».

Η Γροιλανδία στέλνει έτσι ένα σαφές μήνυμα: η κυριαρχία και η διαχείριση των φυσικών πόρων της δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση, ενώ η χώρα παραμένει ανοιχτή σε συνεργασίες που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της.