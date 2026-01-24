Μινεάπολη: Σε αναβρασμό μετά το νέο θάνατο διαδηλωτή από την ICE - Ο Τραμπ υπερασπίζεται την «δουλειά» τους

Ένα ακόμη αιματηρό περιστατικό μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) και πολίτη σημειώθηκε στη Μινεσότα, προκαλώντας σοκ και έντονες αντιδράσεις.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν και δεύτερο άτομο στη Μινεάπολη, το Σάββατο το πρωί, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο'Χάρα.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία εσωτερικής ασφάλειας, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες υποστήριξαν ότι ο άνδρας ήταν ένοπλος και ως εκ τούτου κινδύνευε η ζωή τους και οι ζωές άλλων πολιτών.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγονται η ICE και η Συνοριακή Περιπολία, ανακοίνωσε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε, έχασε τη ζωή του επί τόπου. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν κι άλλα βίντεο που έδειξαν πως το θύμα είχε αφοπλιστεί πριν τον πυροβολήσουν. Επίσης, αποδείχθηκε πως ήταν Αμερικανός πολίτης με άδεια οπλοφορίας.

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Στη Μινεάπολη η κατάσταση είναι τεταμένη με νέες μεγάλες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και την αστυνομία να δείχνει άγριες διαθέσεις.

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Η αντίδραση του κυβερνήτη της Μινεσότα

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο για το περιστατικό και ζήτησε άμεση παύση των επιχειρήσεων της ICE στην πολιτεία. Σε ανάρτησή του στο Χ, χαρακτήρισε το γεγονός «αποκρουστικό» και απαίτησε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει «χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες» από την πολιτεία.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί. Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους πράκτορες τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης.

Αστυνομία Μινεάπολης: Αμερικανός πολίτης με νόμιμη άδεια οπλοφορίας ο άντρας που πυροβολήθηκε

Ηαστυνομία της Μινεάπολης πάντως ανέφερε ότι το θύμα είναι ένας 37χρονος κάτοικος της πόλης, πιθανότατα Αμερικανός πολίτης, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, δηλώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράνομη συγκέντρωση» στο σημείο του συμβάντος. «Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει και να φύγει από την περιοχή», πρόσθεσε. «Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύς θυμός και πολλά ερωτηματικά για το τι συνέβη, αλλά ο κόσμος πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος», τόνισε.

Κλιμάκωση της έντασης

Η περιοχή βρίσκεται σε ένταση, καθώς πολίτες και διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν την οργή τους για το περιστατικό. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, με τις αρχές να προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης στη Μινεσότα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αμφιλεγόμενων ενεργειών της ICE, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών και τη χρήση βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τραμπ: Αφήστε τους πατριώτες της ICE να κάνουν τη δουλειά τους!

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social λίγο μετά το γεγονός και εν μέσω διαδηλώσεων: «Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον πλήρως γεμισμένους γεμιστήρες) και έτοιμο για χρήση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Πού ήταν η τοπική Αστυνομία; Γιατί δεν της επετράπη να προστατεύσει τους πράκτορες της ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απομάκρυναν; Αναφέρεται ότι σε πολλούς αστυνομικούς δεν επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα η ICE να χρειαστεί να προστατευθεί μόνη της - κάτι καθόλου εύκολο.

Γιατί η Ίλχαν Ομάρ έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού βρίσκονται τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την άλλοτε Μεγάλη Πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε εκεί λόγω μαζικής οικονομικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που επετράπη να διεισδύσουν στην Πολιτεία εξαιτίας της πολιτικής ανοικτών συνόρων των Δημοκρατικών.

Θέλουμε τα χρήματα πίσω και τα θέλουμε πίσω ΤΩΡΑ. Οι απατεώνες που έκλεψαν αυτά τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί όπου ανήκουν. Αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα από μια τεράστια ληστεία τράπεζας. Πολλά από όσα βλέπετε είναι μια ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ αυτής της κλοπής και της απάτης.

Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση, με τη πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους. Αντί γι’ αυτό, αυτοί οι υποκριτικοί πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να αναζητούν τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ!

12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από αυτούς βίαιοι, συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν από τη Μινεσότα. Αν βρίσκονταν ακόμη εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από όσα παρακολουθείτε σήμερα».