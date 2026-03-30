Ανησυχητική αύξηση θανάτων σε κέντρα κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ - 14ος νεκρός μέσα στο 2026

Αυξάνεται ο αριθμός των μεταναστών που χάνουν τη ζωή τους ενώ βρίσκονται υπό κράτηση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιο αναλυτικά, το πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά ένα Μεξικανό μετανάστη, τον Χοσέ Γκουανταλούπε Ράμος, ο οποίος πέθανε στις 25 Μαρτίου στο Λος Άντζελες, αποτελώντας το 14ο θύμα από τις αρχές του έτους.

Ο Ράμος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κελί του, στο κέντρο υποδοχής και κράτησης της ICE στο Αντελάντο. Οι υπάλληλοι ειδοποίησαν άμεσα το ιατρικό προσωπικό και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Συνολικά, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2025 ενώ βρίσκονταν υπό την κράτηση της ICE, στον απόηχο της εντολής για μαζικές απελάσεις που εξέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Να σημειωθεί ότι την ίδια στιγμή, ο αριθμός των κρατούμενων μεταναστών κατέγραψε ιστορικό υψηλό στις αρχές Φεβρουαρίου, φτάνοντας τους 68.000.