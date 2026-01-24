Κυπριακό: Νέος γύρος κρίσιμων επαφών υπό τον ΟΗΕ - Στο τραπέζι τριμερής και διευρυμένη διάσκεψη

Νέος κύκλος διεργασιών για το Κυπριακό δρομολογείται τις επόμενες ημέρες, με επίκεντρο την άφιξη και τις επαφές της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, όπως μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα Hürriyet Daily News.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ολγκίν αναμένεται να πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχουρμάν. Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του ΟΗΕ στην Κύπρο στις 23 Ιανουαρίου, η τριμερής έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιανουαρίου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα θα προηγηθούν χωριστές διαβουλεύσεις της απεσταλμένης με τις δύο πλευρές.

Οι επαφές αυτές εντάσσονται στη συνέχεια των τριμερών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα και αποσκοπούν στη διατήρηση της δυναμικής στο Κυπριακό, σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται ενδείξεις προόδου σε επιμέρους ζητήματα. Η Hürriyet Daily News σημειώνει ότι η Ολγκίν είχε ήδη συνάντηση με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, γεγονός που υπογραμμίζει το αυξημένο ενδιαφέρον της ΕΕ για τις εξελίξεις στο νησί.

Η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ αναμένεται να αφιχθεί στην Κύπρο στις 26 Ιανουαρίου, ξεκινώντας έναν πυκνό κύκλο επαφών. Σε δηλώσεις του στις 19 Ιανουαρίου, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα, ο Τουφάν Ερχουρμάν εξέφρασε την προσδοκία ότι η επικείμενη επίσκεψη της Ολγκίν θα «παράξει συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα συμβάλουν στη δημιουργία των συνθηκών για λύση». Παράλληλα, τόνισε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι πλήρως προετοιμασμένη για τις συνομιλίες, επισημαίνοντας την ανάγκη επίσπευσης της τεχνικής προεργασίας ενόψει των συναντήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Hürriyet Daily News αναφέρει ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να συγκληθεί και νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό. Στη διάσκεψη αυτή προβλέπεται να συμμετάσχουν οι δύο πλευρές του νησιού, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις — Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο — καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη.

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι ο νέος γύρος επαφών πραγματοποιείται σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, καθώς υπάρχουν ενδείξεις προόδου, ιδιαίτερα στο ζήτημα των σημείων διέλευσης μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, παραμένει σαφές ότι οι διαφορές είναι βαθιές και ότι οι επόμενες κινήσεις θα κρίνουν κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί ουσιαστικό έδαφος για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.