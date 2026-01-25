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Μινεάπολη: Ακυρώθηκε αγώνας του NBA λόγω της δολοφονίας
Ειδήσεις
09:45 - 25 Ιαν 2026

Μινεάπολη: Ακυρώθηκε αγώνας του NBA λόγω της δολοφονίας

Reporter.gr Newsroom
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Το NBA αποφάσισε να αναβάλει την αναμέτρηση Τίμπεργουλβς – Γουόριορς, λόγω της έντονης αναταραχής που επικρατεί στη Μινεάπολη μετά τη δολοφονία ενός άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE.

Το βράδυ του Σαββάτου (24/01), ένας 37χρονος έχασε τη ζωή του από πυρά της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, παρότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον πέντε πράκτορες τον είχαν ήδη καθηλώσει στο έδαφος και δεν συνιστούσε απειλή.

Λαμβάνοντας υπόψη το τεταμένο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην πόλη, η κορυφαία μπασκετική λίγκα παγκοσμίως προχώρησε στην αναβολή της αναμέτρησης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν το δεύτερο μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας στη Μινεάπολη και ο τρίτος πυροβολισμός πολίτη από στελέχη της ICE τον τελευταίο μήνα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κλίμα οργής στους κατοίκους. Υπενθυμίζεται ότι στις 7 του μήνα, η 37χρονη Ρενέ Γκουντ είχε πέσει νεκρή στην πόλη, σε παρόμοιες συνθήκες.

Υπό το βάρος των εξελίξεων και της έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στη Μινεάπολη, το NBA επέλεξε να μεταθέσει τον αγώνα των Τίμπεργουλβς με τους Γουόριορς, ο οποίος τελικά θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01).

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