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Σάλος στις ΗΠΑ από βίντεο που δείχνει τη στιγμή πριν τον θανάσιμο πυροβολισμό γυναίκας από πράκτορα της ICE
Ειδήσεις
11:00 - 10 Ιαν 2026

Σάλος στις ΗΠΑ από βίντεο που δείχνει τη στιγμή πριν τον θανάσιμο πυροβολισμό γυναίκας από πράκτορα της ICE

Reporter.gr Newsroom
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Ένα βίντεο 47 δευτερολέπτων που κατέγραψε ο ίδιος ο πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), ο οποίος πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη την Τετάρτη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις. Το υλικό, που εξασφάλισε το τοπικό μέσο Alpha News, δείχνει τις στιγμές πριν πέσουν οι πυροβολισμοί.

Στο βίντεο φαίνεται η 37χρονη Γκουντ να κάθεται στη θέση του οδηγού του αυτοκινήτου της και να μιλά ήρεμα με τον πράκτορα. «Είναι εντάξει φίλε, δεν είμαι θυμωμένη μαζί σου», ακούγεται να λέει. Στο πίσω κάθισμα βρίσκεται ένα σκυλί, ενώ έξω από το όχημα στέκεται η σύζυγός της, Μπέκα Γκουντ, η οποία επίσης καταγράφει το περιστατικό με το κινητό της. Εκείνη απευθύνεται ειρωνικά στον πράκτορα, λέγοντάς του να πάει «να φάει κάτι».

Σύμφωνα με το BBC, η ένταση κλιμακώνεται όταν ένας δεύτερος πράκτορας πλησιάζει από την πλευρά του οδηγού και διατάζει τη Γκουντ να βγει από το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας βρισιά. Ο πράκτορας που τραβά το βίντεο στέκεται μπροστά στο όχημα, τη στιγμή που η Γκουντ κάνει όπισθεν και αμέσως μετά στρίβει το τιμόνι και κινείται προς τα εμπρός. Ακολουθούν λίγα χαοτικά δευτερόλεπτα: η κάμερα τινάζεται προς τον ουρανό, ακούγεται κάποιος να φωνάζει «ουάου, ουάου!» και στη συνέχεια πυροβολισμοί. Το αυτοκίνητο φαίνεται να απομακρύνεται ανεξέλεγκτα, πριν καταλήξει εκτός δρόμου.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η Γκουντ επιχείρησε να παρασύρει τον πράκτορα με το αυτοκίνητο, χαρακτηρίζοντας την πράξη «εγχώρια τρομοκρατία». Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναδημοσίευσε το βίντεο, υποστηρίζοντας ότι ο πράκτορας ενήργησε σε αυτοάμυνα. Ωστόσο, τοπικοί αξιωματούχοι, όπως ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, απορρίπτουν αυτή την εκδοχή ως «σκουπίδια», με βάση το υλικό.

Η σύζυγος της Γκουντ, μητέρας τριών παιδιών, δήλωσε ότι είχαν πάει στην περιοχή για να στηρίξουν γείτονες που επηρεάζονταν από επιχείρηση της ICE. «Εμείς είχαμε σφυρίχτρες, αυτοί είχαν όπλα», είπε, περιγράφοντας τη Ρενέ ως άνθρωπο από τον οποίο «ακτινοβολούσε καλοσύνη».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Οι αρχές της Μινεσότα ξεκίνησαν δική τους έρευνα, καταγγέλλοντας ότι αποκλείστηκαν από την ομοσπονδιακή διαδικασία, ενώ ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλτς ενεργοποίησε την Εθνοφρουρά για την ασφάλεια των διαδηλώσεων. Η υπόθεση διερευνάται από το FBI, την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον ρόλο της ICE και τη χρήση βίας συνεχίζεται να οξύνεται.

{https://x.com/EricLDaugh/status/2009682363077509453}

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