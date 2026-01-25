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Κρεμλίνο: Δεν έχουμε τίποτα να πούμε με την Κάλας – Περιμένουμε να φύγει
Ειδήσεις
17:17 - 25 Ιαν 2026

Κρεμλίνο: Δεν έχουμε τίποτα να πούμε με την Κάλας – Περιμένουμε να φύγει

Reporter.gr Newsroom
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Το ενδεχόμενο κάθε συζήτησης με την Κάγια Κάλας απέκλεισε το Κρεμλίνο, δηλώνοντας – δια του Ντμίτρι Πεσκόφ – ότι η Μόσχα θα περιμένει να φύγει από τη θέση της ως επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.  

«Πώς μπορείς να συζητήσεις οτιδήποτε με την Κάγια Κάλας; Δεν θα συζητήσουμε ποτέ κάτι μαζί της· ούτε οι Αμερικανοί θα συζητήσουν οτιδήποτε με αυτή, και αυτό είναι φανερό. Τι μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει απλώς να περιμένουμε μέχρι να φύγει», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, Πάβελ Ζαρούμπιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε, ακόμα, ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν προσεκτικά τα σχέδια των ΗΠΑ για την ασπίδα πυραυλικής άμυνας Χρυσός Θόλος (Golden Dome), μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη Γροιλανδία.

«Τι είδους θόλος θα είναι; Για την αντιμετώπιση ποιων απειλών θα σχεδιασθεί; Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας θα παρακολουθήσουν στενά και θα αναλύσουν αυτά τα σχέδια», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/01/2026 - 16:56
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