ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κάρνεϊ: Ο Καναδάς δεν επιδιώκει εμπορικό deal με Κίνα – Απειλές Τραμπ για δασμούς 100%
Ειδήσεις
11:52 - 26 Ιαν 2026

Κάρνεϊ: Ο Καναδάς δεν επιδιώκει εμπορικό deal με Κίνα – Απειλές Τραμπ για δασμούς 100%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Καναδάς «δεν έχει καμία πρόθεση» να επιδιώξει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στην Οτάβα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή (26/1), ο Κάρνεϊ τόνισε ότι η χώρα σέβεται τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας Καναδά–ΗΠΑ–Μεξικού, γνωστής ως CUSMA στον Καναδά και USMCA στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι δεν θα προχωρήσει σε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των άλλων δύο μερών.

Οι δηλώσεις του έρχονται στον απόηχο της απειλής του Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% στις καναδικές εξαγωγές, εάν η Οτάβα «κλείσει συμφωνία» με το Πεκίνο.

«Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ πιστεύει ότι θα μετατρέψει τον Καναδά σε “λιμάνι εκφόρτωσης” για να διοχετεύει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε ο Τραμπ το Σάββατο στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβας. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, αφού ο Κάρνεϊ, σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, προειδοποίησε για τον κίνδυνο οικονομικού εξαναγκασμού από τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις.

Αν και ο Καναδός πρωθυπουργός δεν κατονόμασε κάποια χώρα, ο Τραμπ δήλωσε στο περιθώριο του WEF ότι «ο Καναδάς επιβιώνει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να το θυμάσαι αυτό, Μαρκ, την επόμενη φορά που θα κάνεις τέτοιες δηλώσεις».

Η εμπρηστική ρητορική του Τραμπ στην Truth Social έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει νωρίτερα, μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν αυτόν τον μήνα η Οτάβα και το Πεκίνο. «Αυτό είναι που θα έπρεπε να κάνει. Είναι καλό για εκείνον να υπογράψει μια εμπορική συμφωνία. Αν μπορείς να πετύχεις συμφωνία με την Κίνα, πρέπει να το κάνεις», είχε πει τότε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε στο ABC News την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν «να επιτρέψουν στον Καναδά να μετατραπεί σε δίοδο μέσω της οποίας η Κίνα θα διοχετεύει φθηνά προϊόντα στην αμερικανική αγορά».

Στις 16 Ιανουαρίου, η Οτάβα και το Πεκίνο κατέληξαν σε μια «προκαταρκτική συμφωνία», βάσει της οποίας και οι δύο πλευρές μείωσαν δασμούς σε επιλεγμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο Καναδάς θα επιτρέπει την εισαγωγή έως 49.000 κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων ετησίως με μειωμένο δασμό 6,1%, αφού τον Οκτώβριο του 2024 —σε συντονισμό με τις ΗΠΑ— είχε αυξήσει τους δασμούς στα συγκεκριμένα οχήματα στο 100%.

Σε αντάλλαγμα, το Πεκίνο θα μειώσει τους δασμούς σε καναδικές αγροτικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένου του ελαίου από σπόρους κανόλα, για το οποίο οι δασμοί θα υποχωρήσουν στο 15% από την 1η Μαρτίου, έναντι 85% που ισχύει σήμερα.

Άλλα καναδικά προϊόντα, όπως το γεύμα κανόλα, οι αστακοί, τα καβούρια και τα μπιζέλια, δεν θα υπόκεινται σε κινεζικούς δασμούς αντι-διακριτικής μεταχείρισης τουλάχιστον έως το τέλος του 2026.

Ο Κάρνεϊ δήλωσε την Κυριακή ότι «αυτό που κάναμε με την Κίνα ήταν να διορθώσουμε ορισμένα ζητήματα που είχαν προκύψει τα τελευταία δύο χρόνια», προσθέτοντας ότι η συμφωνία είναι «απολύτως συμβατή με το CUSMA».

Τον Αύγουστο του 2025, ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στα καναδικά προϊόντα στο 35% από 25%. Αν και οι περισσότεροι καναδικοί εξαγωγικοί κλάδοι εξαιρούνται από δασμούς στο πλαίσιο του CUSMA, ορισμένα προϊόντα —όπως ο χάλυβας, ο χαλκός και συγκεκριμένα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά— εξακολουθούν να υπόκεινται σε αμερικανικούς δασμούς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασταμάτητο ράλι για τον χρυσό – Άνω των $5.100 ελέω γεωπολιτικών εντάσεων
Εμπορεύματα

Ασταμάτητο ράλι για τον χρυσό – Άνω των $5.100 ελέω γεωπολιτικών εντάσεων

Μινεάπολη: Οι Ομπάμα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη βία της ICE
Ειδήσεις

Μινεάπολη: Οι Ομπάμα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη βία της ICE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»
Ειδήσεις

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη
Χρηματιστήρια

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ