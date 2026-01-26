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Μινεάπολη: Οι Ομπάμα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη βία της ICE
Ειδήσεις
11:10 - 26 Ιαν 2026

Μινεάπολη: Οι Ομπάμα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη βία της ICE

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η Μισέλ Ομπάμα κάλεσαν τους Αμερικανούς πολίτες να αναγνωρίσουν τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η ολοένα και πιο βίαιη καταστολή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), μετά τη δολοφονία του 37χρονου νοσηλευτή ΜΕΘ Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη. Σε εκτενή κοινή τους δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισαν τον θάνατό του «σπαρακτική τραγωδία» και ταυτόχρονα «καμπανάκι για κάθε Αμερικανό, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης», καθώς –όπως τόνισαν– θεμελιώδεις αξίες της χώρας δέχονται σοβαρή επίθεση.

Ο Πρέτι, νοσηλευτής στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης, κατέγραφε με το κινητό του την ανάπτυξη πρακτόρων της ICE σε χιονισμένη γειτονιά της πόλης. Σύμφωνα με βίντεο αυτοπτών μαρτύρων, ο Πρέτι παρενέβη όταν είδε ομοσπονδιακούς πράκτορες να σπρώχνουν μια γυναίκα. Στη συνέχεια δέχθηκε σωματική βία, ψεκάστηκε με χημικό σπρέι, ακινητοποιήθηκε στο έδαφος και πυροβολήθηκε δέκα φορές.

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες πολίτες να διαμαρτύρονται για τις τακτικές των ομοσπονδιακών αρχών και για δηλώσεις του προέδρου Τραμπ και αξιωματούχων της κυβέρνησής του. Ορισμένοι κυβερνητικοί παράγοντες επιχείρησαν να αποδώσουν ευθύνες στο ίδιο το θύμα, επικαλούμενοι το γεγονός ότι έφερε όπλο. Η αστυνομία της Μινεάπολης επιβεβαίωσε ότι ο Πρέτι είχε νόμιμη άδεια οπλοφορίας, ενώ οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των οπλοκατόχων καταδίκασαν τη ρητορική αυτή και ζήτησαν πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα.

Οι Ομπάμα υπογράμμισαν ότι, παρότι το έργο των ομοσπονδιακών και μεταναστευτικών αρχών είναι δύσκολο, οι πολίτες αναμένουν να ασκείται «με νομιμότητα, λογοδοσία και συνεργασία με τις τοπικές αρχές». Όπως ανέφεραν, αυτό δεν συμβαίνει στη Μινεσότα, όπου –κατά την άποψή τους– οι τακτικές της ICE μοιάζουν σχεδιασμένες να εκφοβίζουν και να θέτουν σε κίνδυνο τους κατοίκους.

Τέλος, κάλεσαν την κυβέρνηση Τραμπ να επανεξετάσει την προσέγγισή της και να συνεργαστεί με τον κυβερνήτη Τιμ Γουόλζ και τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω χάος. Παράλληλα, ενθάρρυναν τους πολίτες να στηρίξουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις, τονίζοντας ότι η υπεράσπιση της δικαιοσύνης και των ελευθεριών είναι ευθύνη όλων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfybaqanhull?integrationId=eexbs1jkg0kofln}Οι Ομπάμα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη βία της ICE μετά τη δολοφονία στη Μινεάπολη

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