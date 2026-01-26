Ασταμάτητο ράλι για τον χρυσό – Άνω των $5.100 ελέω γεωπολιτικών εντάσεων

Ο χρυσός εκτοξεύθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα (26/1) και επεκτείνοντας το εντυπωσιακό ανοδικό του σερί, καθώς οι επενδυτές στρέφονται στο «ασφαλές καταφύγιο» του πολύτιμου μετάλλου εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και παγκόσμιων δημοσιονομικών κινδύνων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρωί της Δευτέρας (26/1), ο χρυσός κινείται στα 5.134,20 δολάρια ανά ουγγιά, με άνοδο στα 2,33%. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο σημείωσαν άνοδο 2,1%, αγγίζοντας τα 5.087 δολάρια ανά ουγγιά.

Η άνοδος του πολύτιμου μετάλλου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εστίες έντασης —από τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα έως τη Μέση Ανατολή— εντείνουν το γεωπολιτικό ρίσκο, ενισχύοντας τον ρόλο του χρυσού ως αντιστάθμισμα στην αβεβαιότητα.

«Η πρόσφατη νέα ώθηση στις τιμές του χρυσού και του αργύρου οφείλεται σε γεωοικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη Γροιλανδία», ανέφερε η HSBC σε σημείωμά της την περασμένη εβδομάδα, όπως μεταδίδει το CNBC.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και το ασήμι τη Δευτέρα, με τις τιμές spot να εκτοξεύονται κατά 4,9% στα 107,9 δολάρια ανά ουγγιά, επωφελούμενες και από την αυξημένη βιομηχανική ζήτηση.

Αναλυτές της Union Bancaire Privée σημείωσαν την Παρασκευή ότι οι τιμές ενισχύονται χάρη στη σταθερή ζήτηση τόσο από θεσμικούς όσο και από ιδιώτες επενδυτές.

«Αναμένουμε ότι ο χρυσός θα έχει ακόμη μία ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τις ιδιωτικές επενδύσεις, με στόχο τιμής στο τέλος του έτους τα 5.200 δολάρια ανά ουγγιά», ανέφερε η UBP.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η βάση ζήτησης για τον χρυσό έχει διευρυνθεί πέρα από τα παραδοσιακά κανάλια. Οι δυτικές συμμετοχές σε ETFs χρυσού έχουν αυξηθεί κατά περίπου 500 τόνους από τις αρχές του 2025, ενώ νέα επενδυτικά εργαλεία αντιστάθμισης μακροοικονομικών κινδύνων —συμπεριλαμβανομένων φυσικών αγορών από οικογένειες υψηλής καθαρής θέσης— αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Η επενδυτική τράπεζα αναθεώρησε πρόσφατα ανοδικά την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού τον Δεκέμβριο του 2026 στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, από 4.900 δολάρια προηγουμένως, υποστηρίζοντας ότι οι αντισταθμίσεις έναντι παγκόσμιων μακροοικονομικών και πολιτικών κινδύνων έχουν γίνει «κολλώδεις», ανεβάζοντας ουσιαστικά τη βάση τιμών του χρυσού για φέτος.

Οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες παραμένουν επίσης ισχυρές. Σύμφωνα με τη Goldman, οι μηνιακές αγορές ανέρχονται πλέον κατά μέσο όρο στους 60 τόνους —πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο των 17 τόνων πριν το 2022— με τις κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών να συνεχίζουν τη μετατόπιση των αποθεμάτων τους προς τον χρυσό.

Καθοριστικό στοιχείο των εκτιμήσεων της τράπεζας είναι η παραδοχή ότι οι αντισταθμίσεις έναντι παγκόσμιων μακροοικονομικών και δημοσιονομικών κινδύνων, όπως οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, θα παραμείνουν σε ισχύ έως και το 2026 —σε αντίθεση με τις αντισταθμίσεις που σχετίζονταν με τις αμερικανικές εκλογές και αποσύρθηκαν γρήγορα μετά την ψηφοφορία στα τέλη του 2024.