Τραμπ στον Καναδά: «Δασμοί 100% αν κλείσει συμφωνία με την Κίνα»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στον Καναδά, προειδοποιώντας ότι θα επιβάλει δασμούς ύψους 100% σε όλες τις καναδικές εισαγωγές, σε περίπτωση που η Οτάβα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα μετέτρεπε τον Καναδά σε «διαμετακομιστικό κόμβο» για κινεζικά προϊόντα που θα κατευθύνονται προς την αμερικανική αγορά. «Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τον Καναδά “αποθήκη-λιμάνι” για την Κίνα, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε ακόμη πιο οξείς τόνους, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το Πεκίνο θα υπονομεύσει πλήρως την καναδική οικονομία και κοινωνία. «Η Κίνα θα φάει ζωντανό τον Καναδά, θα καταστρέψει τις επιχειρήσεις του, τον κοινωνικό του ιστό και τον τρόπο ζωής του. Αν υπάρξει συμφωνία με την Κίνα, οι ΗΠΑ θα απαντήσουν άμεσα με δασμούς 100% σε όλα τα καναδικά προϊόντα», ανέφερε.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τις τοποθετήσεις του Κάρνεϊ, ο οποίος κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στην Κίνα χαρακτήρισε το Πεκίνο «αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο». Παράλληλα, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εξετάσουν σοβαρά την προσέλκυση κινεζικών επενδύσεων, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια της Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η Κίνα θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τον Καναδά ως «παραθυράκι» για να παρακάμψει τους αμερικανικούς δασμούς, εντείνοντας τις ανησυχίες της κυβέρνησής του για τις εμπορικές πρακτικές του Πεκίνου.

Το τελευταίο διάστημα, οι σχέσεις ΗΠΑ–Καναδά βρίσκονται σε τροχιά έντασης. Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος απέσυρε την πρόσκληση προς την Οτάβα για συμμετοχή στο άτυπο «Συμβούλιο Ειρήνης», μια πρωτοβουλία που είχε ανακοινώσει ο ίδιος. Η κίνηση αυτή ήρθε ως απάντηση στην ομιλία του Κάρνεϊ στο Νταβός, όπου επέκρινε ανοιχτά τη χρήση των δασμών και της οικονομικής ολοκλήρωσης ως εργαλείων πολιτικής πίεσης από ισχυρά κράτη.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον των διμερών εμπορικών σχέσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία παραμένει εύθραυστη και οι γεωοικονομικές ισορροπίες μεταβάλλονται διαρκώς.