Ροντρίγκες προς Ουάσινγκτον: «Φτάνει πια με τις εντολές» – Ισορροπίες τρόμου στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε την Κυριακή (25/1) ότι έχει «φτάσει στα όριά της» με τις πιέσεις και τις εντολές από την Ουάσινγκτον, σε μια σπάνια δημόσια επίπληξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στήριξαν την άνοδό της στην εξουσία μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Μιλώντας σε εργαζόμενους της πετρελαϊκής βιομηχανίας στην πόλη Πουέρτο Λα Κρους, σε εκδήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση Venezolana de Televisión, η Ροντρίγκες τόνισε: «Φτάνει πια με τις εντολές της Ουάσινγκτον προς τους πολιτικούς της Βενεζουέλας. Ας αφήσουμε την πολιτική της χώρας να λύσει τις διαφορές και τις εσωτερικές μας συγκρούσεις». Πρόσθεσε δε ότι η Δημοκρατία «έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις συνέπειες του φασισμού και του εξτρεμισμού».

Η Ροντρίγκες βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί από τότε που ανέλαβε την ηγεσία με την υποστήριξη των ΗΠΑ, προσπαθώντας να διατηρήσει τη συνοχή στο εσωτερικό, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυροί υποστηρικτές του Μαδούρο, ενώ ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Λευκού Οίκου. Σχεδόν έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η στάση της δείχνει μια προσεκτική αλλά σαφή απόπειρα επαναχάραξης των ορίων της αμερικανικής επιρροής, σύμφωνα με μετάδοση του CNN.

Οι ΗΠΑ διατηρούν έντονη πίεση προς το Καράκας από τις αρχές Ιανουαρίου, όταν ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν σε επιχείρηση και μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχικά δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «θα διοικούσαν» τη Βενεζουέλα, στη συνέχεια στήριξε τη Ροντρίγκες ως μεταβατική ηγέτιδα.

Στο εσωτερικό, η χώρα παραμένει βαθιά διχασμένη: ανάμεσα στους πιστούς του Μαδούρο, την αριστερή αντιπολίτευση και τους λεγόμενους «Τσαβίστες χωρίς Μαδούρο», που απορρίπτουν τον πρώην πρόεδρο κατηγορώντας τον ότι πρόδωσε τις αρχές του Ούγκο Τσάβες. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει θέσει σκληρούς όρους, όπως τη διακοπή σχέσεων με Κίνα, Ρωσία, Ιράν και Κούβα, καθώς και αποκλειστική συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες για την παραγωγή πετρελαίου.

Με τα τεράστια αποθέματα βαρέος αργού να παραμένουν το κλειδί της οικονομίας, η Ροντρίγκες καλείται να εξασφαλίσει σταθερότητα και διεθνή στήριξη χωρίς να εμφανιστεί ως απλό όργανο της Ουάσινγκτον — ένα στοίχημα με αβέβαιο αποτέλεσμα.