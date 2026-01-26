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Geely EX5: πιο εύκολη, πιο προσιτή, πιο FREEDOM ηλεκτροκίνηση για όλους με 0% επιτόκιο και €239/μήνα.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12:26 - 26 Ιαν 2026

Geely EX5: πιο εύκολη, πιο προσιτή, πιο FREEDOM ηλεκτροκίνηση για όλους με 0% επιτόκιο και €239/μήνα.

Νίκος Λιβανός
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Η Geely παρουσιάζει το νέο Geely EX5, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας, με το πιο ελκυστικό και ξεκάθαρο πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM.

  • Ηλεκτροκίνηση νέας γενιάς με πλήρη εξοπλισμό, κορυφαία τεχνολογία και δυναμικές επιδόσεις.
  • Ποιότητα, άνεση και ασφάλεια ανώτερης κατηγορίας, με πιστοποιήσεις 5 αστέρων.
  • Πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM από €26.990, με άμεσο οικονομικό όφελος έως €5.000 και επιδότηση του προγράμματος κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», αλλά και δυνατότητα προνομιακής χρηματοδότησης με 0% επιτόκιο και δόση €239/μήνα.

Η Geely παρουσιάζει το νέο Geely EX5, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας, με το πιο ελκυστικό και ξεκάθαρο πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM. Το ευέλικτο πρόγραμμα FREEDOM προσφέρει το Geely EX5 Pro με άμεσο οικονομικό όφελος, ακόμα και συνδυαστικά με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης, από 0% επιτόκιο.

Ενδεικτικά για το Geely EX5 Pro, το πρόγραμμα FREEDOM δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες:

FREEDOM Bonus για άμεσο οικονομικό όφελος

  • Άμεσο όφελος €5.000

FREEDOM Finance για ευέλικτη χρηματοδότηση + FREEDOM Bonus για άμεσο οικονομικό όφελος

  • Ονομαστικό επιτόκιο 0%, προκαταβολή από €18.366, έως 60 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €239/μήνα και άμεσο όφελος €2.500
  • Ονομαστικό επιτόκιο 3,9%, προκαταβολή από €9.990, έως 72 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €357/μήνα και άμεσο όφελος €2.500
  • Ονομαστικό επιτόκιο 7,9%, προκαταβολή από 0%, έως 96 μηνιαίες δόσεις και άμεσο όφελος €5.000

Με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, τεχνολογία μπαταρίας Short Blade LFP για αξιόπιστη λειτουργία έως 1.000.000 χιλιόμετρα, ταχεία φόρτιση από 30% σε 80% σε 20 λεπτά, εγγύηση 6 ετών, και ασφάλεια 5 αστέρων, το ετοιμοπαράδοτο Geely EX5 κάνει την είσοδο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης πιο εύκολη, πιο προσιτή και πιο FREEDOM από ποτέ.

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