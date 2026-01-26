Αρνητική αποταμίευση για τους πολίτες το γ’ τρίμηνο του 2025: Δαπάνες €45,9 δισ. - Διαθέσιμο εισόδημα €44,5 δισ.

H τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών το γ'τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 5,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, από 43,7 δισ. ευρώ σε 45,9 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα οι αποταμιεύσεις μειώθηκαν, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 1,9%. Συνεπώς, οι πολίτες ξόδεψαν περισσότερα από όσα έβγαλαν και «πείραξαν» τις αποταμιεύσεις τους.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 4,24 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,30 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 3ο τρίμηνο του 2024.

Επιπρόσθετα, κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,98 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,80 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία (S.1) παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 3,25 δισ. ευρώ κατά το 3ο τρίμηνο του 2025. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή χορήγηση δανείων ανέρχονταν σε 1,50 δισ. ευρώ.

Κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) (S.1M) αυξήθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 43,69 δισ. ευρώ σε 44,54 δισ. ευρώ.

Κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 5,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 43,7 δισ. ευρώ σε 45,9 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -3,1 % κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -0,1 % το 3ο τρίμηνο του 2024.

Κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), ανήλθαν στο ποσό των 5,36 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 23,6% σε σύγκριση με 21,8% το 3ο τρίμηνο του 2024.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης (S.13) κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 3,90 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2024 που η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 2,87 δισ. ευρώ.