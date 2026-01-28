Στο έλεος του ψύχους οι ΗΠΑ: 38 νεκροί, εκατομμύρια χωρίς ρεύμα και χάος στις πτήσεις

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά το πέρασμα εκτεταμένης χειμερινής καταιγίδας που έφερε ακραίο ψύχος, ισχυρές χιονοπτώσεις και παγετό, προκαλώντας δεκάδες θανάτους, μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές.

Την ίδια ώρα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο, ακόμη ισχυρότερο κύμα ψύχους το Σαββατοκύριακο, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε θερμοκρασίες-ρεκόρ κάτω από το μηδέν και σε νέα χειμερινή καταιγίδα, ενώ πολλές περιοχές δεν έχουν ακόμη ανακάμψει από τις συνέπειες του πρώτου συστήματος.

Βαρύς απολογισμός θυμάτων

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το AFP από τοπικά μέσα ενημέρωσης και τις αρμόδιες αρχές, τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, είτε σε δυστυχήματα είτε από υποθερμία.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τρία παιδιά ηλικίας έξι έως εννέα ετών, τα οποία πνίγηκαν σε παγωμένη λίμνη στο Τέξας, καθώς και επτά επιβάτες μικρού αεροσκάφους που συνετρίβη στο Μέιν κατά την απογείωση, εν μέσω χιονοθύελλας.

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες θανάτου τους.

Εκτεταμένα μπλακ άουτ και χάος στις πτήσεις

Στις νότιες πολιτείες, όπως το Τενεσί, το Τέξας, το Μισισίπι και η Λουιζιάνα, καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Μέχρι το βράδυ της Τρίτης, σχεδόν 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεναν χωρίς ρεύμα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.com.

Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα σημειώθηκαν στις αερομεταφορές, με μεγάλα αεροδρόμια –από την Ουάσινγκτον έως τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη– να λειτουργούν με σοβαρούς περιορισμούς. Από το Σάββατο έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 22.000 πτήσεις, ενώ χιλιάδες ακόμη καθυστέρησαν, σύμφωνα με το FlightAware.

Μόνο την Κυριακή ακυρώθηκαν πάνω από 9.000 πτήσεις, αριθμός ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας covid-19.

Χιόνια σε περιοχές απροετοίμαστες

Οι μεγαλύτερες ποσότητες χιονιού καταγράφηκαν στο Νέο Μεξικό, όπου το ύψος έφτασε τα 79 εκατοστά, και σε πόλη της πολιτείας της Νέας Υόρκης, με 76 εκατοστά χιονιού, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Ιδιαίτερα σφοδρά επλήγησαν πολιτείες του νότου, οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες σε τόσο έντονες χειμερινές συνθήκες και συχνά στερούνται επαρκούς εξοπλισμού για την αντιμετώπισή τους. Στο Μισισίπι, πολλοί δρόμοι καλύφθηκαν από πάγο, οδηγώντας σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας σε αρκετές πόλεις.

Νέο σύστημα από τον Καναδά

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος των βόρειων πολιτειών θα παραμείνουν κάτω από το μηδέν έως την Κυριακή. Το επερχόμενο κύμα ψύχους ενδέχεται να φέρει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων πολλών ετών και το πιο παρατεταμένο ψυχρό επεισόδιο εδώ και δεκαετίες σε ορισμένες περιοχές.

Παράλληλα, ένα νέο καιρικό σύστημα, πιθανώς ισχυρό, αναμένεται να κινηθεί από τον Καναδά προς τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, προκαλώντας εκτεταμένα φαινόμενα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις σχετικά με την ακριβή πορεία του και αν θα συνοδευτεί από έντονες βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις.