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Κρεμλίνο: Πιο κοντά από ποτέ η συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι
Ειδήσεις
15:43 - 28 Ιαν 2026

Κρεμλίνο: Πιο κοντά από ποτέ η συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
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Θετικός σε μελλοντική συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά να είναι καλά προετοιμασμένη και να έχει σαφή αποτελέσματα, εμφανίστηκε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Reuters, o Ουσάκοφ μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι "η Μόσχα ποτέ δεν απέκλεισε μια τέτοια συνάντηση και αν ο Ζελένσκι ήταν έτοιμος, θα μπορούσε να έρθει στη Μόσχα, με την προσωπική του ασφάλεια να διασφαλίζεται".

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία προτείνει συνάντηση των δύο ηγετών στη Μόσχα, μια ιδέα που είχε απορρίψει πέρυσι ο Ζελένσκι, προτείνοντας αντ’ αυτού ο Πούτιν να επισκεφθεί το Κίεβο.

Πολύ κοντά σε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios το Σάββατο ότι οι Ζελένσκι και Πούτιν βρίσκονται "πολύ κοντά" στο να κανονίσουν μια συνάντηση, μετά τη μεσολάβηση ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι η τριμερής ομάδα που εργάζεται για την ουκρανική διευθέτηση στο Άμπου Ντάμπι θα συνεχίσει το έργο της, ενώ αξιολογείται θετικά η έναρξη των απευθείας επαφών.

"Αναμφίβολα, το έργο συνεχίζεται. Είναι καλό που ξεκίνησαν οι απευθείας επαφές. Αυτές ήταν πολύ δύσκολες συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Όπως γνωρίζετε, επιτεύχθηκαν συμφωνίες για τη συνέχισή τους, επομένως το έργο θα συνεχιστεί", επεσήμανε.

Κίεβο: Έτοιμος ο Ζελένσκι για συνάντηση με Πούτιν

Την ετοιμότητα του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα (28/1) και ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενων διεθνών πιέσεων για αποκλιμάκωση, αλλά και ενώ οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν βαθιά αντικρουόμενες.

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