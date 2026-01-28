Κίεβο: Έτοιμος ο Ζελένσκι για απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν

Την ετοιμότητα του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, επιβεβαίωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενων διεθνών πιέσεων για αποκλιμάκωση, αλλά και ενώ οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν βαθιά αντικρουόμενες.

Σε συνέντευξή του στον ουκρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο «Ευρωπαϊκή Αλήθεια», ο κ. Σιμπίχα ανέφερε ότι ο Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να συζητήσει «τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα» απευθείας με τον Ρώσο πρόεδρο, εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε μια συνολική συμφωνία ειρήνης. Όπως παραδέχθηκε, τα κρίσιμα σημεία των διαπραγματεύσεων παραμένουν ανοικτά και άλυτα, ωστόσο το Κίεβο δηλώνει πρόθυμο να συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται το εδαφικό ζήτημα και, κυρίως, η τύχη του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της Ζαπορίζια — του μεγαλύτερου στην Ευρώπη. Ο σταθμός βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο του 2022, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, και θεωρείται από τη διεθνή κοινότητα ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους κλιμάκωσης, λόγω της πιθανότητας πυρηνικού ατυχήματος σε εμπόλεμη ζώνη.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, εξακολουθεί να θέτει ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση περί κατάπαυσης του πυρός την αποδοχή ουσιαστικών εδαφικών παραχωρήσεων από την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, απαιτεί την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς — τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ — καθώς και από άλλες δύο περιοχές τις οποίες η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει, χωρίς ωστόσο διεθνή αναγνώριση.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα απορρίψει τέτοιες απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία που νομιμοποιεί την κατοχή ουκρανικών εδαφών θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο και θα υπονόμευε τη διεθνή τάξη ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει στο παρελθόν ζητήσει επανειλημμένα απευθείας συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αιτήματα τα οποία το Κρεμλίνο αντιμετώπιζε με επιφύλαξη ή απέφευγε να σχολιάσει. Η ρωσική ηγεσία έχει προτιμήσει έως τώρα συνομιλίες σε τεχνικό ή διπλωματικό επίπεδο, αποφεύγοντας μια συνάντηση κορυφής που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως πολιτική παραχώρηση.

Ωστόσο, μια ενδεχόμενη αλλαγή κλίματος διαφαίνεται μετά τις απευθείας συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες αυτές ήταν οι πρώτες εδώ και μήνες και, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, επικεντρώθηκαν κυρίως σε ανθρωπιστικά ζητήματα και στη δημιουργία πλαισίου για ευρύτερες διαπραγματεύσεις.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου, έστω και με περιορισμένες προσδοκίες.

Παρά ταύτα, αναλυτές επισημαίνουν ότι η απόσταση μεταξύ των θέσεων Κιέβου και Μόσχας παραμένει μεγάλη. Ενώ η Ουκρανία επιδιώκει εγγυήσεις ασφάλειας και πλήρη αποκατάσταση της εδαφικής της ακεραιότητας, η Ρωσία εμφανίζεται αμετακίνητη στις διεκδικήσεις της. Υπό αυτές τις συνθήκες, μια ενδεχόμενη συνάντηση Ζελένσκι–Πούτιν, αν τελικά πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει περισσότερο ένδειξη πολιτικής βούλησης παρά άμεσο προάγγελο ειρήνης.