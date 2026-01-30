«Πολύ επικίνδυνο»: Ο Τραμπ προειδοποιεί τη Βρετανία να μην κάνει δουλειές με την Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να προειδοποίησε την Πέμπτη το Ηνωμένο Βασίλειο ότι θα ήταν «πολύ επικίνδυνο» για τη χώρα να κάνει δουλειές με την Κίνα, αφού το Λονδίνο και το Πεκίνο ανακοίνωσαν βήματα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των σχέσεων.

Μετά από χρόνια τεταμένων σχέσεων, η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκουν να αναπτύξουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία μέσα από μια συνάντηση υψηλού ρίσκου μεταξύ του Κινέζικου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η Κίνα συμφώνησε την Πέμπτη να μειώσει στο μισό τους εισαγωγικούς δασμούς στο βρετανικό ουίσκι από 10% σε 5% και επιβεβαίωσε τα ταξίδια χωρίς βίζα για τους Βρετανούς υπηκόους που επισκέπτονται την Κίνα για λιγότερο από 30 ημέρες, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ. Εν τω μεταξύ, η βρετανική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca θα επενδύσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια στην Κίνα έως το 2030 για να επεκτείνει την παραγωγή φαρμάκων και την έρευνα και ανάπτυξη στη χώρα.

Ο Στάρμερ έφερε μια αντιπροσωπεία σχεδόν 60 Βρετανών επιχειρηματιών και ηγετών οργανισμών σε αυτό το ταξίδι. Χαιρέτησε τις συμφωνίες για ταξίδια χωρίς βίζα και τη μείωση των δασμών στο ουίσκι ως «πραγματικά σημαντική πρόσβαση, συμβολική για το τι κάνουμε με τη σχέση μας».

Η διπλωματική μετατόπιση του Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται να αντικατοπτρίζει αυτήν του Καναδά, ο οποίος υπέγραψε εμπορική συμφωνία με την Κίνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά από επίσκεψη του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, καθώς η Οτάβα φαίνεται να διαφοροποιεί τους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους εν μέσω συνεχιζόμενων τριβών με την Ουάσινγκτον.

Σχετικά με τον Καναδά, ο Τραμπ δήλωσε ότι «είναι ακόμη πιο επικίνδυνο για τον Καναδά να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις με την Κίνα». «Ο Καναδάς δεν τα πάει καλά... Δεν μπορείς να βλέπεις την Κίνα ως την απάντηση», ανέφερε το Reuters.

«Ο Πρόεδρος Xi είναι φίλος μου, τον γνωρίζω πολύ καλά... Το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να πουν ότι δεν επιτρέπεται πλέον να παίζετε χόκεϊ επί πάγου. Αυτό δεν θα αρέσει στον Καναδά», είπε ο Τραμπ.