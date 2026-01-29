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Η Microsoft πλήγωσε τη Wall Street - Μεγάλες απώλειες στα crypto
Χρηματιστήρια
23:23 - 29 Ιαν 2026

Η Microsoft πλήγωσε τη Wall Street - Μεγάλες απώλειες στα crypto

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε την Πέμπτη (29/1), με την Microsoft να επιβαρύνει την αγορά, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα τελευταία αποτελέσματα κερδών της μεγάλης τεχνολογικής εταιρείας, αλλά και στην απόφαση για τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ευρύτερος δείκτης υποχώρησε κατά 0,20% στις 6,965.76 μονάδες, ενώ ο δείκτης Nasdaq Composite μειώθηκε κατά 0,72% στις 23,685.12 μονάδες. Στον αντίποδα, ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε μικρή άνοδο 0,1% στις 49,071.56 μονάδες. Στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, το bitcoin έχασε σχεδόν 6% φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών.

Η Microsoft «τράβηξε» προς τα κάτω τον δείκτη, καταγράφοντας πτώση περίπου 10%. Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση ότι η ανάπτυξη του τομέα cloud επιβραδύνθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Η εταιρεία, επίσης, προχώρησε σε χαλαρές εκτιμήσεις για το περιθώριο λειτουργικών κερδών του τρίτου τριμήνου.

Η πτώση των μετοχών λογισμικού ενίσχυσε τις απώλειες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαταράξει το επιχειρηματικό μοντέλο της Microsoft. Οι μετοχές της ServiceNow υποχώρησαν 11%, παρόλο που ανακοίνωσαν καλύτερα των εκτιμήσεων έσοδα και κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο. Οι μετοχές της Oracle και της Salesforce μειώθηκαν κατά 2% και 6% αντίστοιχα.

Το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) — που παρακολουθεί την απόδοση του τομέα λογισμικού — εισήλθε σε αγορά bear την Πέμπτη, με ημερήσια πτώση 5%, το οποίο το φέρνει 22% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του. Η κίνηση αυτή θέτει επίσης το ταμείο σε τροχιά για τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από το περσινό Απρίλιο, λόγω των δασμών.

«Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει εδώ σαν δίκοπο μαχαίρι. Συμβάλλει στην ανάπτυξη και τις δαπάνες, αλλά και στην τρέχουσα αξιολόγηση των εταιρειών», δήλωσε ο Rob Williams, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Sage Advisory. «Τώρα υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα, οπότε είναι πιο δύσκολο να συνεχίσει να παράγει θετικές ειδήσεις».

Μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Microsoft, η πίεση μεταφέρεται στην Apple, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα κέρδη της μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη. Ο Williams σημείωσε ότι είναι όλο και πιο δύσκολο για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να δημιουργούν θετικό κλίμα στην αγορά, εκτός εάν δημοσιεύουν εξαιρετικά αποτελέσματα, και για αυτό η διαφοροποίηση θα γίνει κρίσιμη για τους επενδυτές στο εξής.

«Τα κέρδη είναι ο δρόμος για καλές αποδόσεις στο χρηματιστήριο φέτος, διότι οι πολλαπλασιαστές δεν έχουν πολύ χώρο να συνεισφέρουν», είπε στο CNBC. «Η διασπορά της αγοράς βελτιώνεται, αλλά παραμένει πολύ συγκεντρωμένη».

Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές της Meta αυξήθηκαν 10%, αφού η εταιρεία μητρικής του Facebook έδωσε προβλέψεις για πωλήσεις πρώτου τριμήνου καλύτερες των εκτιμήσεων. Επίσης, οι μετοχές της Caterpillar ανέβηκαν πάνω από 2% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν εύκολα τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παράλληλα, στην Ουάσινγκτον, η Γερουσία την Πέμπτη δεν κατάφερε να υπερψηφίσει διαδικαστικά ένα νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, αυξάνοντας τις πιθανότητες μεγάλης διακοπής λειτουργίας πολλών ομοσπονδιακών υπηρεσιών αυτή την εβδομάδα. Το shutdown θα τεθεί σε ισχύ το Σάββατο στις 12:01 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, εάν οι νομοθέτες δεν προχωρήσουν στην έγκριση της χρηματοδότησης.

Όσον αφορά το πετρέλαιο, η ανοδική του πορεία συνεχίζεται, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να ενισχύονται αυτή τη στιγμή 3,07% στα 69,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει αντίστοιχη άνοδο 3,27% στα 65,28 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός καταγράφει άνοδο 1,47% στα 5,417.86 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/01/2026 - 23:44
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