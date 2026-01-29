Τραμπ στο υπουργικό: Κλείνει τα μάτια… όχι για ύπνο, αλλά από βαρεμάρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει εκλεγεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, συχνά κλείνει τα μάτια του κατά τη διάρκεια των υπουργικών συμβουλίων, όχι επειδή κοιμάται, αλλά επειδή, όπως ο ίδιος παραδέχεται, η διαδικασία τον… κάνει να βαριέται.

«Ο κόσμος λέει: ‘Έκλεισε τα μάτια! Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, ήταν αρκετά ανιαρό», δήλωσε ο 79χρονος πρόεδρος αναφερόμενος στο υπουργικό συμβούλιο του περασμένου Αυγούστου, το οποίο διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες και κατά τη διάρκειά του τον είδαν να κρατά κλειστά τα βλέφαρά του.

«Ήταν λίγο βαρετό», επανέλαβε για τη συγκεκριμένη μαραθώνια συνεδρίαση, στην οποία οι υπουργοί του τον επαινούσαν ένας προς ένας και στη συνέχεια εκείνος απαντούσε σε πλήθος ερωτήσεων δημοσιογράφων που παρακολουθούσαν.

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ωστόσο, ισχυρίστηκαν ότι ο Τραμπ κατά διαστήματα έπεφτε σε υπνάκο.

Σήμερα, ο πρόεδρος συγκάλεσε την κυβέρνησή του για δέκατη φορά από την επανεκλογή του στον Λευκό Οίκο, ωστόσο η συνεδρίαση, που μεταδιδόταν ζωντανά, διήρκεσε μόλις μία ώρα. Αυτή τη φορά, μάλιστα, απέκλεισε τους δημοσιογράφους και δεν απάντησε σε καμία ερώτηση.

Μεταξύ των υπουργών που τήρησαν σιγή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν και η Κρίστι Νόεμ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, την οποία οι Δημοκρατικοί ζητούν να παραιτηθεί μετά τον θάνατο δύο διαδηλωτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Για τον Τραμπ, το ζήτημα της φυσικής του κατάστασης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς συχνά αυτοπαρουσιάζεται ως το αντίθετο του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «ξεμωραμένο γέρο». Παρά τις διαβεβαιώσεις, ωστόσο, τα ερωτηματικά για την υγεία του συνεχίζουν να υφίστανται, ειδικά μετά τις συχνές παρατηρήσεις μελανιών στο δεξί του χέρι και τουλάχιστον μία φορά στο αριστερό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ εξήγησε ότι τα αιματώματα οφείλονται στη λήψη ασπιρίνης καθημερινά, σε δόση που οι γιατροί θεωρούσαν υψηλή και του συνέστησαν να μειώσει. «Λένε ότι η ασπιρίνη αραιώνει το αίμα και δεν θέλω η καρδιά μου να αντλεί πηχτό αίμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.