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Στροφή Λονδίνου προς Πεκίνο: Στάρμερ και Σι «ξεπαγώνουν» τις σχέσεις Βρετανίας - Κίνας
Ειδήσεις
21:38 - 29 Ιαν 2026

Στροφή Λονδίνου προς Πεκίνο: Στάρμερ και Σι «ξεπαγώνουν» τις σχέσεις Βρετανίας - Κίνας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, έκανε λόγο για «πολύ θετική πρόοδο» σε κρίσιμα ζητήματα όπως η κατάργηση της βίζας για σύντομες επισκέψεις και η μείωση των δασμών, έπειτα από τις συνομιλίες που είχε την Πέμπτη στο Πεκίνο με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Επισημαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη παρουσία Βρετανού πρωθυπουργού στην Κίνα από το 2018 και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα δυτικών ηγετών που επιδιώκουν εκ νέου προσέγγιση με το Πεκίνο, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται ολοένα και πιο ασταθείς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν ότι οι διεθνείς γεωπολιτικές προκλήσεις καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ο Στάρμερ χαρακτήρισε την Κίνα «καθοριστικό παίκτη στη διεθνή σκηνή» και υπογράμμισε την ανάγκη για μια πιο ώριμη και πολυδιάστατη συνεργασία, βασισμένη στον εντοπισμό κοινών συμφερόντων.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ σημείωσε ότι, μέσα σε ένα σύνθετο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, οι σχέσεις Πεκίνου–Λονδίνου πρέπει να ενισχυθούν με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Σε δηλώσεις του αργότερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται πλέον σε «ισχυρό σημείο», κάνοντας ειδική αναφορά στη μείωση των κινεζικών δασμών στο βρετανικό ουίσκι. Όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, ο σχετικός δασμός μειώνεται στο 5% από 10%.

Μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, ο Στάρμερ υπέγραψε σειρά συμφωνιών συνεργασίας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται η απόφαση της Κίνας να επιτρέψει την είσοδο χωρίς βίζα σε Βρετανούς πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα για διάστημα έως 30 ημερών. Έτσι, το Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στην ομάδα περίπου 50 χωρών που απολαμβάνουν ήδη το ίδιο καθεστώς, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Ιαπωνία, ακολουθώντας πρόσφατη αντίστοιχη συμφωνία με τον Καναδά.

Οι συμφωνίες προβλέπουν επίσης συνεργασία στην αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών, την ενίσχυση των βρετανικών εξαγωγών προς την Κίνα, τη συνεργασία στον τομέα της υγείας και την αναβάθμιση της κοινής εμπορικής επιτροπής των δύο χωρών.

Το μεταναστευτικό ζήτημα αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Στάρμερ, ο οποίος έχει δεσμευθεί να καταπολεμήσει τα δίκτυα διακινητών και να περιορίσει τις παράνομες αφίξεις που έχουν ενισχύσει την απήχηση της ακροδεξιάς στη Βρετανία.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός δήλωσε ότι η επανεκκίνηση του διαλόγου και των ανταλλαγών σε πολλούς τομείς αποδεικνύει τη βούληση των δύο χωρών να κινηθούν στη βάση της ανάπτυξης και της συνεργασίας, θέση που επανέλαβε και ο Στάρμερ, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του για πρακτική συνεργασία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα συνεχίσει την περιοδεία του στη Σαγκάη, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιαπωνία για συνάντηση με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαϊτσι.

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