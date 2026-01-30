Εγκατάλειψη ναυτικών 2025: Ρεκόρ περιστατικών με έντονη παρουσία του «σκιώδους στόλου» σε tankers και LPG

Η ετήσια αποτίμηση της ITF δείχνει ότι 6.223 ναυτικοί εγκαταλείφθηκαν μέσα στο 2025, σε συνολικά 410 πλοία, αριθμός που αποτελεί την έκτη συνεχόμενη χρονιά αύξησης. Το 2024 οι εγκαταλείψεις είχαν καταγραφεί σε 312 πλοία, ενώ το 2023 σε 132, με τη μεγαλύτερη κλιμάκωση να εμφανίζεται από το 2024 και έπειτα.

Στην καρδιά των νεότερων ευρημάτων βρίσκεται η αυξανόμενη συμμετοχή του λεγόμενου “σκιώδους στόλου” (shadow fleet) σε εγκαταλείψεις που αφορούν δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς υγραερίου.

Σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφονται από ITF και ILO και αναλύονται με βάση τις watchlists του Lloyd’s List Intelligence, από τις 46 περιπτώσεις εγκατάλειψης που σημειώθηκαν το 2025 σε tankers και LPG carriers άνω των 5.000 dwt, οι 27 αφορούσαν πλοία που εντάσσονται στον σκιώδη στόλο.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 66% του συνόλου και εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με την περίοδο Ιανουάριος 2023 – Σεπτέμβριος 2024, κατά την οποία το αντίστοιχο ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 50%. Σε δύο πλοία καταγράφηκαν μάλιστα δύο περιστατικά εγκατάλειψης μέσα στο ίδιο έτος.

Η κατανομή των περιστατικών ανά τύπο πλοίου υπογραμμίζει τη συγκέντρωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Στα LPG carriers, όλα τα περιστατικά εγκατάλειψης που αφορούσαν πλοία άνω των 5.000 dwt συνδέονταν με shadow fleet πλοία, με μία εξαίρεση που αφορά μη-shadow LPG carrier 3.000 dwt. Στα δεξαμενόπλοια, τα περιστατικά εγκατάλειψης που συνδέονται με shadow fleet αντιστοιχούσαν στο 60% των αντίστοιχων περιπτώσεων.

Η αναλογία αυτή θεωρείται δυσανάλογη σε σύγκριση με τη συνολική συμμετοχή του σκιώδους στόλου στον παγκόσμιο στόλο. Εκτιμάται ότι τα shadow fleet πλοία αντιστοιχούν περίπου στο 20% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων και στο 7,5% του στόλου LPG carriers, γεγονός που σημαίνει ότι συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέρος περιστατικών εγκατάλειψης σε σχέση με το μερίδιό τους στην αγορά.

Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι η εγκατάλειψη ναυτικών συνεχίζει να αυξάνεται τόσο ως αριθμός περιστατικών όσο και ως οικονομικό μέγεθος, ενώ σε επιμέρους κατηγορίες πλοίων ο σκιώδης στόλος εμφανίζει σαφώς αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με τη βαρύτητά του στον παγκόσμιο στόλο.