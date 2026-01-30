ΗΠΑ: Σταθερός στο 3% ο πληθωρισμός χονδρικής τον Δεκέμβριο

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Ο πληθωρισμός σε επίπεδο χονδρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε αμετάβλητος τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση, ενώ παρουσίασε επιτάχυνση σε μηνιαίο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, ποσοστό ίδιο με εκείνο που είχε καταγραφεί και τον Νοέμβριο.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,5%, επιταχύνοντας σε σχέση με τη μηνιαία αύξηση 0,2% που είχε σημειωθεί τον προηγούμενο μήνα.

Οι προβλέψεις των αναλυτών έκαναν λόγο για ετήσια αύξηση 2,8% και μηνιαία άνοδο 0,2%, εκτιμήσεις που τελικά ξεπεράστηκαν.

Εξαιρώντας τις πιο ευμετάβλητες συνιστώσες των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού ενισχύθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,7% σε μηνιαία.

Τον Νοέμβριο, ο δομικός δείκτης είχε αυξηθεί κατά 3% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, ενώ σε μηνιαία βάση, σε σχέση με τον Οκτώβριο, είχε παραμείνει αμετάβλητος.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι ο δομικός δείκτης θα ενισχυόταν κατά 2,9% σε ετήσια βάση και κατά 0,2% σε μηνιαία βάση.