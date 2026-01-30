Σάλος στις ΗΠΑ: Σύλληψη του δημοσιογράφου Ντον Λέμον σε διαμαρτυρία κατά της ICE

Το βράδυ της Πέμπτης (29/1) συνελήφθη ο γνωστός δημοσιογράφος Ντον Λέμον, όπως έγινε γνωστό από τον δικηγόρο του. Ο Λέμον βρισκόταν ανάμεσα σε δεκάδες διαδηλωτές που συμμετείχαν σε κινητοποίηση κατά της ICE.

Συγκεκριμένα, νωρίτερα μέσα στον μήνα, ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν εισβάλει στην εκκλησία Cities Church στο Σεντ Πολ, διακόπτοντας τη λειτουργία και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις με τους πιστούς.

Σε ανακοίνωσή του τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (30/1), ο δικηγόρος του Λέμον, Άμπε Λόουελ, ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος συνελήφθη στο Λος Άντζελες, όπου βρισκόταν για την κάλυψη της τελετής απονομής των βραβείων Grammy.

Όπως τόνισε ο Λόουελ, ο Ντον Λέμον ασκεί το δημοσιογραφικό λειτούργημα εδώ και τρεις δεκαετίες και το έργο του στη Μινεάπολη εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας του Τύπου. Υπογράμμισε ότι η Πρώτη Τροπολογία προστατεύει τον ρόλο των δημοσιογράφων, οι οποίοι οφείλουν να αποκαλύπτουν την αλήθεια και να ελέγχουν την εξουσία.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ ότι, αντί να διερευνήσει τον θάνατο δύο ειρηνικών διαδηλωτών στη Μινεσότα από ομοσπονδιακούς πράκτορες, επιλέγει να στρέψει τους πόρους και την προσοχή του στη σύλληψη ενός δημοσιογράφου. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η ενέργεια συνιστά άνευ προηγουμένου επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία και μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Ο Λόουελ κατέληξε λέγοντας ότι ο Ντον Λέμον θα υπερασπιστεί δυναμικά και με κάθε νόμιμο μέσο τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες που του αποδίδονται.