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ΣΥΡΙΖΑ: Φιέστα Μητσοτάκη, ενώ εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ για το μοναδικό μινωικό μνημείο της Παπούρας
Πολιτική
17:25 - 30 Ιαν 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Φιέστα Μητσοτάκη, ενώ εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ για το μοναδικό μινωικό μνημείο της Παπούρας

Reporter.gr Newsroom
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Θέση για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του κάνοντας λόγο για «φιέστα Μητσοτάκη».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε σήμερα να μεταβεί στο Καστέλλι για άλλη μία επικοινωνιακή φιέστα, την ώρα που εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κρίσιμη αίτηση ακύρωσης για την τοποθέτηση συστημάτων αεροναυτιλίας σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από το μοναδικό μινωικό μνημείο της Παπούρας.

Η παρουσία του Πρωθυπουργού και η προώθηση συμβάσεων για έργα που τελούν υπό δικαστική κρίση, συνιστούν ευθεία προσβολή θεσμών και διαδικασιών, επιχειρούν να προκαταλάβουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να νομιμοποιήσουν πολιτικές επιλογές, που έχουν καταγγελθεί από επιστημονικούς φορείς και την τοπική κοινωνία».

Ακολούθως ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζει ότι: «Η Παπούρα δεν είναι “εμπόδιο στην ανάπτυξη”. Είναι τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και διεθνώς αναγνωρισμένο μνημείο, το οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να θυσιάσει στο όνομα συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, αγνοώντας το Σύνταγμα, την επιστημονική κοινότητα και το δημόσιο συμφέρον.

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να οικοδομείται, ούτε πάνω στα μνημεία, ούτε στην απαξίωση του κράτους δικαίου. Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και στον Πολιτισμό δεν είναι επιλογή επικοινωνίας, αλλά θεμελιώδης υποχρέωση Δημοκρατίας».

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