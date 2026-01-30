Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος

Σε καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σήμερα (30/1) ο Δήμος Γαύδου, έπειτα από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν το νησί το διήμερο 20 και 21 Ιανουαρίου 2026 προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, με το λιμάνι να υφίσταται τις μεγαλύτερες καταστροφές. Η δήμαρχος Γαύδου υπέβαλε αίτημα για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και να διασφαλιστεί η προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και θα έχει διάρκεια τριών μηνών.

Όπως επισημαίνεται, η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτύπωση των ζημιών και την ιεράρχηση των έργων αποκατάστασης. Στόχος της κήρυξης είναι η άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου και η αποκατάσταση της ομαλότητας στη ζωή των κατοίκων, με παράλληλη διασφάλιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδομών του νησιού.