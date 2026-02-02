Στάρμερ: Διατάσσει πλήρη έρευνα για τη σχέση του πρώην υπουργού Μάντελσον με τον Έπσταϊν

Τη διενέργεια πλήρους έρευνας για τις σχέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Πίτερ Μάντελσον, πρώην υπουργό και πρώην πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, διέταξε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι ο Μάντελσον δεν θα έπρεπε να παραμείνει μέλος της Βουλής των Λόρδων.

Ο Στάρμερ ανέθεσε στον γενικό γραμματέα της κυβέρνησης, Κρις Γουόρμαλντ, να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επαφές του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό επιχειρηματία, κατά την περίοδο 2008–2010, όταν ο πρώτος κατείχε υπουργικό αξίωμα. Την εντολή αυτή επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποίησε την περασμένη Παρασκευή το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το 2009 ο Μάντελσον, τότε υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, είχε αποστείλει στον Έπσταϊν ηλεκτρονικό μήνυμα που αφορούσε εσωτερικό κυβερνητικό υπόμνημα. Το έγγραφο σχετιζόταν με την οικονομική κατάσταση της χώρας και προοριζόταν για ενημέρωση του πρωθυπουργού, ενώ είχε κοινοποιηθεί και στον ίδιο τον υπουργό.

Παράλληλα, σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας Financial Times, σε άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων ο Μάντελσον φέρεται να προτείνει στον Έπστιν να ζητήσει από τον επικεφαλής της JPMorgan να ασκήσει πίεση –«να απειλήσει λιγάκι»– στον Βρετανό υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να μειωθεί ο φόρος στα μπόνους των τραπεζιτών.

Μετά τις νέες αποκαλύψεις, ο Πίτερ Μάντελσον παραιτήθηκε την Κυριακή από μέλος του Εργατικού Κόμματος. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι ο Κιρ Στάρμερ θεωρεί πως ο πολιτικός δεν θα έπρεπε να παραμείνει στη Βουλή των Λόρδων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει τη θεσμική αρμοδιότητα να του αφαιρέσει την ιδιότητα αυτή.

Ο 72χρονος Μάντελσον, ο οποίος είχε διατελέσει και Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2004–2008, είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων από το 2008. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του βρετανικού κοινοβουλίου, έχει τεθεί σε αργία από τα τέλη Ιανουαρίου του 2025.

Οι νέες αποκαλύψεις προστίθενται σε προηγούμενες πληροφορίες που αφορούσαν τραπεζικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο Έπσταϊν είχε μεταφέρει συνολικά 75.000 δολάρια σε τρεις συναλλαγές, το 2003 και το 2004, σε λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Μάντελσον.

Ερωτηθείς από το BBC, ο Μάντελσον –ο οποίος τότε ήταν απλός βουλευτής– δήλωσε ότι δεν θυμάται τις συγκεκριμένες συναλλαγές και ότι δεν γνωρίζει αν τα τραπεζικά έγγραφα είναι γνήσια.

Ο ίδιος εμφανίζεται επίσης σε αχρονολόγητες φωτογραφίες δίπλα σε γυναίκα με καλυμμένο το πρόσωπο. Όπως δήλωσε, δεν μπορεί να προσδιορίσει τον τόπο όπου τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ούτε να αναγνωρίσει τη γυναίκα.

Επιπλέον, άλλα έγγραφα δείχνουν ότι το 2009 ο Έπστιν κατέβαλε 10.000 στερλίνες στον Ρεϊνάλντο Αβίλα ντα Σίλβα, σύντροφο του Μάντελσον, την περίοδο που ο τελευταίος ασκούσε υπουργικά καθήκοντα.

Ο πρώην πρεσβευτής, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, περίπου έναν χρόνο μετά τον διορισμό του, είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη τον Ιανουάριο για τη φιλική σχέση που διατηρούσε με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.