Η Chevron επενδύει στην Κύπρο: Το κοίτασμα «Αφροδίτη» μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Βιρτ, έστειλε θετικά μηνύματα για την ανατολική Μεσόγειο και τα έργα της εταιρείας, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου του 2025.

Ο Βιρτ αναφέρθηκε ειδικά στα κοιτάσματα «Tamar» στο Ισραήλ και «Αφροδίτη» στην Κύπρο. Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του, στο κοίτασμα «Tamar» βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα βελτιστοποίησης, που αναμένεται να αυξήσει τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα σε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως. Παράλληλα, τόνισε ότι το κοίτασμα «Αφροδίτη» έχει εισέλθει στη φάση FEED (Front-End Engineering Design), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού επενδυτικού έργου στην Κύπρο.

Η διοίκηση της Chevron εκτιμά ότι αυτά τα projects θα ενισχύσουν περαιτέρω τη διαφοροποιημένη θέση της εταιρείας, αξιοποιώντας την υψηλή αξιοπιστία των υφιστάμενων υποδομών και το χαμηλό κόστος ανάπτυξης ανά μονάδα.

Ο Μάικ Βιρτ αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες εξελίξεις στο έργο Tengizchevroil (TCO) στο Καζακστάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο καταγράφηκε προσωρινό τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η παραγωγή να τεθεί προληπτικά σε καθεστώς ανακύκλωσης. Το πρόβλημα εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε, η παραγωγή έχει ήδη επανεκκινήσει, και η πλειονότητα της δυναμικότητας της μονάδας αναμένεται να είναι πλήρως διαθέσιμη εντός των επόμενων ημερών, με πλήρη αποδέσμευση των περιορισμών εντός Φεβρουαρίου.

Παρά το περιστατικό, η Chevron διατηρεί αμετάβλητη την καθοδήγηση για το 2026, προβλέποντας ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το TCO, με τιμή αναφοράς Brent στα 70 δολάρια ανά βαρέλι.